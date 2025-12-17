反制行政院長不副署 國民黨：上街頭是合法手段之一

國民黨文傳會主委吳宗憲17日在中常會後受訪。(記者張嘉明攝)

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法」修正案以及停砍年金案，藍、白兩黨有意聯手反制執政當局，國民黨文傳會主委吳宗憲今日受訪指出，民眾黨與國民黨一切公開透明，如果雙方達成任何具體作為的共識，會向外界報告，他並強調，國民黨不會排斥任何的合法手段，只要在對的時機，就會做該做的事情，走上街頭也是合法手段之一。

吳宗憲強調，總統府秘書長潘孟安去年在立法院答詢時就曾強調，總統是憲法守護者，會如期公布法律，而且整個憲政設計，行政院長應該副署，否則就是打臉總統，會造成憲政危機，可見副署權問題是總統與行政院長之間的制衡關係，如今民進黨卻拿來對付立法院，非常荒謬，況且政府不執行立法院三讀通過的法律，明顯違反民主國家原則。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

不敢提倒閣 國民黨苦無其他有效反制作為

自由爆新聞》藍白「怕倒閣」剩2條路？翁曉玲跳腳嗆聲被罵翻

「無煙硝的憲政內戰」開打 黃創夏：賴清德已選擇Show Hand

翁曉玲喊砍總統薪水 學者羅承宗：預算連付委都沒「是要砍什麼？」

