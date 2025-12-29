反制解放軍圍台！ 國防部：成立應變中心、依編組「立即戰備」

國防部情次室次長謝日升。（圖／東森新聞）





中共解放軍東部戰區宣布將在台海周邊軍演一整天，國防部立刻成立應變中心，陸海空三軍總動員依照編組立即戰備！國防部表示，在29號傍晚之前偵獲共艦船有14艘、軍機及無人機，共89架次擾台。

反制解放軍圍台軍演，國防部展現決心，要讓民眾安心。我國官兵全力備戰，連台中大雅街頭都能看到戰車偵巡，還有雄風反艦飛彈車開出海軍左營營區，引起關注。

目前共軍在鄰近我國5個海、空域進行圍台軍演，我國第一、二、三、四、五作戰區部隊，隨即部屬兵力，全員戒備，聚焦本島部分。

第五作戰區，以及第二作戰區，分別有M60A3戰車戰備偵巡，第四作戰區，除了有載運雄風飛彈的軍卡機動部署，CM11勇虎同時執行戰術移防任務，而位在第三作戰區的桃園龍岡大操場，也能見到官兵操作M110自走砲，官兵弟兄模擬填彈作業，訓練臨戰應變能力，事實上位在第三作戰區民眾，在街道上都能看見陸軍備戰狀況。不只六輛雲豹甲車，從基隆前往金山，在宜蘭沿海也能見到飛彈車組。

至於空軍，我國主力戰機F-16拍攝到中國殲16戰機。監控中國安陽號巡防艦。海軍田單號巡防艦也監控到中國安陽號巡防艦，更別說戰備疏散。沱江級塔江軍艦、錦江級鄱（ㄆㄛˊ）江軍艦均進入高雄旗津港，實施戰備疏散。

國防部情次室次長謝日升：「共軍的艦船一共14艘，到今天下午3點鐘，我們掌握到的主輔戰機，無人機，一共是89架次，其中有67架次，進入了我們的應變區。」

海巡署監控畫面：「立即調整航向。」

另外海巡也秀出彭佳嶼西北23浬處，發現中國海警1303的影片。

海巡署副署長謝慶欽：「已經增加到14艘海警船，我們一艦一艇，分別一對一對應，最近距離有近到（限制水域）線內3海浬。」

確實共軍這回突襲式軍演，連帶衝擊我民航路線，讓民航局嚴重抗議，研議替代航路因應，對岸威脅不斷，我審慎應對，盼把影響降到最低。

