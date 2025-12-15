反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德

前國民黨立委蔡正元。 圖 :擷自蔡正元臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。

行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。

蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經全體立法委員三分之二以上之決議，「始得聲請司法院大法官組成憲法法庭審理。憲法法庭審理時，須經大法官現有總額三分之二以上同意（不得低於9人）宣告彈劾成立，被彈劾人方即解除職務；若未達門檻，則宣告不成立。與蔡正元說法略有不同，沒有「對賴清德發出傳票到立法院受審」、「缺席審判」等；而且「全體立法委員二分之一以上提議」部份，確實合藍綠之力可行，但「全體立法委員三分之二以上之決議」就可能卡關；且憲法法庭現因提名問題運作停擺，可能也難以受理。

蔡正元提議彈劾，源立法院藍白陣營主導三讀《財劃法》等法案，擴大中央對地方財政分配，引發民進黨強烈反彈。總統賴清德12日與黨籍立委召開便當會，定調政府「不副署」或「副署後不執行」均不違憲，以反制國會。 蔡正元14日即在臉書開炮，痛批此舉扭曲憲法程序，將總統簽署公布之義務曲解為拒絕權力，行政院長副署之責任扭曲為不負責之特權，諷刺「只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事」。

