反制陳玉珍！民進黨更改議程明排審許智傑《國會助理專法》

藍委陳玉珍提出助理費除罪化法案引起反彈，對此司法法制委員會更改議程，排審許智傑提出《立法院公費助理人用法》草案反制。（資料照片／林煒凱）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化法案，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發許多助理不滿。對此，明天（11日）立法院司法法制委員會由民進黨立委莊瑞雄提出變更議程，增加排審由民進黨立委許智傑提出的《立法院公費助理人任用法》草案，以助理法制化方式解決當前助理費爭議，來以此反制陳玉珍的助理費除罪化。

許智傑表示，對立法委員來說，助理是立委的夥伴、家人，更是民主政治運作及國家議事運作相當重要的一環。他提出的《立法院公費助理任用法案》，就是為了提升助理薪資待遇，保障助理的工作權益，並且加上其義務跟規範，包括利益迴避、保密規範、滲透間諜行為等，更符合社會期待，並且希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質。

廣告 廣告

許智傑指出，不論藍綠白都有許多助理表示，他們非常反對國民黨提出立委自肥的法案，希望撤回這樣的提案，但敢怒不敢言。助理們看到他有提出新的法案都很欣慰，也謝謝立委莊瑞雄排審，讓助理的權益再度受到重視，也希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質，希望國民黨三思。



回到原文

更多鏡報報導

推助理費除罪化遇反彈 陳玉珍要工會提案討論：不必透過媒體放話

助理費除罪化惹議 鍾佳濱：推動《公費助理任用條例》明審議

助理費除罪爭議延燒！被爆痛罵助理逼撤簽連署 劉書彬澄清：只是請助理們好好思考