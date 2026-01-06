反制高市再出手！ 陸商務部：加強「兩用物資」對日出口管制

大陸商務部今（6日）宣布，基於維護國家安全和履行防擴散國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制，此舉被視為針對日本首相高市早苗去年11月7日「台灣有事」相關談話的反制措施。

陸商務部宣布加強「兩用物資」對日出口管制。（資料照／央視）

大陸商務部官網最新公告，稱根據《中華人民共和國出口管制法》等法令相關規定，為維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。有關事項公告如下：禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及其他一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。本公告自公佈日起正式實施。

據《央視新聞》報導，商務部新聞發言人在回應記者提問時表示，日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉大陸內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。

發言人指出，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定實施相關管制措施。

此一舉措，顯示中日關係因高市早苗的涉台言論持續惡化。高市早苗去年11月7日曾表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

