反制高市再出招！陸海警艦艇編隊赴釣魚台領海內巡航
日本新任首相高市早苗日前發表「台灣有事」論，掀起軒然大波。繼大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起將實彈射擊演習3日後。16日，大陸海警1307艦艇編隊突發布在釣魚台領海內巡航。
《央視新聞》16日發布消息表示，大陸海警1307艦艇編隊於釣魚台領海內巡航，為大陸海警依法開展的維權巡航活動。
中日兩國此次外交摩擦起於高市早苗於7日在日本眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論被視為日本首相首度明確表態挺台，引發中方強烈不滿。
大陸駐日使館、外交部、國台辦、國防部、官媒連日來輪番重話砲轟，要求日方「勿在台灣問題玩火」，示警「膽敢阻撓中國的統一大業，都是癡心妄想、螳螂當車，注定失敗」，甚至直接評批其言論是「腦子被驢踢了」。除發動輿論戰外，大陸外交部13日深夜召見日本駐陸大使，提出強烈交涉並要求收回發言；14日，大陸駐日本大使約見日本外務事務次官；隨後，大陸外交部、香港政府相繼提醒大陸公民與港民近期避免前往日本。
