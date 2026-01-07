反制高市早苗台灣有事論 陸禁稀土出口日本強烈抗議

大陸宣佈禁止向日本出口稀土等「軍民兩用物資」，日本向大陸表達強烈抗議。（圖：MotionElements）

大陸官方昨（6）日宣布，由於日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，大陸方面決定禁止對日本出口包括稀土在內的「軍民兩用物項」，日本外務省立刻在今（7）日凌晨，向中方表達強烈抗議，要求撤回相關措施。（葉柏毅報導）

綜合日本媒體報導，大陸商務部6日表示，日本首相高市早苗的「台灣有事論」答辯內容，有「提升日本軍事實力」的打算，因此決定即日起實施相關出口禁止措施，禁止「一切有助於提升日本軍事實力」的相關軍民兩用物資，出口到日本。在大陸宣佈這項決定之後，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，立即在7日凌晨，向大陸駐日大使館副公使施泳提出抗議，表示這次出口禁止措施，完完全全只針對日本，與國際慣例有重大落差，日方無法接受，要求中方撤回相關措施。

根據大陸在2026年度「軍民兩用物資」列出的清單中顯示，軍民兩用物資出口管制清單多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子，以及核能等材料、設備和技術等。

有評論指出，日本剛好可以藉由這次禁令為契機，加強與美國在稀土提煉方面的合作，一方面能加強日美技術交流，另一方面也能擺脫被中國大陸牽制的局面。此外，也有評論表示，大陸這項限制措施，完全是針對高市早苗的「台灣有事論」，與其加深日中雙方對立，不如透過各種管道，與中國展開坦誠對話。