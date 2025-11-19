反制高市早苗鷹派言論！北京祭「水產禁令」報復 毛寧：輸中也不會有市場

不滿日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，中國宣布暫停進口日本水產品。（路透社）

日本首相高市早苗因一句「台灣有事」，觸動外交敏感神經，中日緊張局勢急劇升溫。對此，北京當局今（19日）透過正式外交管道通報日方，將暫停進口日本水產品，以此反制高市早苗在國會的鷹派表態；中國外交部發言人毛寧更直言，在當前情勢下，即使日本水產品繼續輸中，「也不會有市場」。

綜合《共同社》、中國媒體報導，中國政府自2023年8月起以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為由，全面禁止日本水產品輸入；儘管今年6月曾有條件鬆綁禁令，恢復日本部分地區水產品進口，但福島、東京等10個都縣，至今仍被排除在解禁名單之外。

針對此次再度全面喊停，在中國外交部今（19日）舉行的例行記者會上，當《NHK》記者問及北京突下令暫停進口一事，毛寧先是拿技術與食安問題大做文章，「日本先前承諾履行輸中水產品監管責任、保障產品品質安全，這是日本水產品輸入中國的先決條件，但是日本目前未能提供所承諾的技術材料」。

毛寧隨即話鋒一轉，將矛頭對準高市早苗，聲稱高市在台灣問題上的「錯誤言論」引起中國民眾強烈不滿，直言在當前情勢下，即使日本水產品繼續輸中，「也不會有市場」。此外，毛寧更敦促日方停止在涉中問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎，並嚴正警告，若日本拒不撤回，「中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，一切後果由日方承擔」。





