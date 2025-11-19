反制高市言論中國祭旅遊限令 若延續一年估將損1.79兆日圓

東京觀光景點人來人往，能看到不少中國遊客穿梭其中，但受到日本首相高市早苗在國會發言的「台灣有事」論影響，讓中國政府呼籲民眾不要去日本旅遊，未來景點人潮可能會減少許多。

就有中國大型國有旅行社的北京總部相關人士透露，公司已經從16日停辦所有旅日的相關業務，而東京一間專門做中國人生意的小型旅行社，因此受到劇烈衝擊。

東日本國際旅行社副總裁于錦心表示，「在這期間，受到影響其實非常大，昨天我們接到取消了大概是6件左右，占10%，然後今天是接到取消大概是10件左右，綜合應該是20件左右，所以佔據了我們80%業務。」

日本官方數據顯示，中國遊客是今（2025）年赴日遊客中，人數最多的群體，占比將近四分之一。日本諮詢公司「野村綜合研究所」評估，如果中國旅遊限令長達1年，預計日本經濟損失將達到1兆7900多億日圓，相當於3600億台幣，等於讓日本實質GDP減少0.29%，也讓日本呼籲中國政府，應該理性採取措施。

日本官房長官木原稔說，「針對中國呼籲不要赴日旅遊等相關措施，我們也有進行交涉、反駁，表示日本治安絕對沒有因此惡化，強烈要求中國採取適當措施。」

儘管中日雙方進行局長、司長層級會談後，爭議依舊沒有消除。中國認定，兩國緊張局勢，在於高市早苗公然發表與台灣相關的錯誤言論，要求撤回發言，但日本外務大臣茂木敏充仍表態，不會撤回首相的發言，會持續與中國協商，讓中國決定更進一步，讓11月初才解禁的日本水產進口禁令，再次以「核處理水」為藉口，禁止進口。

就在中日關係持續緊繃下，現在還有日本媒體《周刊郵報》報導，高市早苗有可能在12月底，以首相的身分參拜靖國神社，很可能引發更大風波，如果真的成行，也將是睽違12年，繼前首相安倍晉三以後，再次有日本首相參拜靖國神社。