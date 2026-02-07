反制鬆綁？日媒：中國批准多項對日稀土出口

▲稀土。示意圖（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論，引發中國祭出多項反制措施。日本貿易消息人士透露，中國1月加強軍民兩用物資對日出口管制後，已批准多項對日稀土出口。

據日媒共同社報導，中國商務部1月6日宣佈加強兩用物項對日本出口管制並立即實施，對象涵蓋7類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。有關部門在加強管制後收緊了相關審查，要求提交稀土用途等供應鏈相關詳細說明的補充文件，稱符合民事用途的許可都能得到批准

日方一度擔憂會導致出口暫停，但實際上中方並未全面禁運。中方警惕日、美、歐加速擺脫依賴中國稀土的動向，因此努力確保穩定供應，避免違反國際規則。

據日本貿易消息人士透露，管制加強後，包括7類稀土在內的對日出口已有多項獲批。這些出口申請被認為是在加強管制前提交的，日本企業正在密切關注今後能否繼續獲批。

日企相關人士透露，過去一個月左右，中國對日出口用於鋁加工的鎂陷入停滯。高純度產品屬於兩用物項管制對象，但非管制產品的出口同樣出現延遲。

從中國向日本出口用於工業品生產的合金以及從日本向中國出口零部件之際，出現被中國有關部門要求提交以往不需要的文件等情況，致使貿易手續耗時增加。對中國出口日本酒等酒類和食品時的通關延遲現象尤為突出。

