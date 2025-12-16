反制「不副署」 羅智強：讓人民來裁決想登基當皇帝的獨裁總統

羅智強痛批執政綠營其實早已處在不執行狀態，接著就讓人民來裁決這個想要登基當皇帝的獨裁總統。（圖：國民黨團臉書）

行政院長卓榮宣布不副署立院三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德也力挺，國民黨團書記長羅智強今天（16日）痛批執政綠營其實早已處在不執行狀態，就讓人民來裁決這個想要登基當皇帝的獨裁總統。（張柏仲報導）

針對「賴卓體系」對憲政僵局祭出的新招，羅智強表示民進黨事實上已經是處在一種不執行的狀態 ，事實上也已經違背了我們國家發展與民生經濟。未來國民黨團還是會繼續推出各項攸關民生經濟的法案，就來看看賴清德總統你是不是全部都不副署？你是不是全部都不執行？那就讓人民來裁決這個想要登基當皇帝的獨裁總統。

廣告 廣告

至於卓榮泰昨天不斷扯到立法院長韓國瑜，批他無視憲法、拒絕總統邀約；稍早還說國民黨團絲毫沒把韓國瑜放在眼裡，羅智強則說挑撥離間搞分化這一套不必了啦！直言賴總統自己也承諾要和在野黨領袖坐下來好好談，國民黨主席與民眾黨主席不才是應該要溝通的對象？強調韓國瑜決定不陪賴清德玩這種毀憲亂政的家家酒，是非常睿智的決定。

立委洪孟楷則強調，當前國民黨團最好反制手段，就是做好自己的事情，持續用專業理性的問政，把所有的弊案及應該通過的福國利民法案，一條一條通過。行政院都不副署的話就請繼續，累積下來的所有民怨，也可以很清楚瞭解：是依法行政、還是違法亂政一目瞭然。