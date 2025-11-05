反制「一中」 林佳龍：APEC是共識決、我不同意很多聲明也不能過

外交部長林佳龍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於中國明年將在深圳舉辦APEC年會，中國外交部4日表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一中原則」與APEC相關合作備忘錄，而非任何安全問題，台灣外交部長林佳龍今(5)日在立法院備詢表示，中國申請時白紙黑字承諾會平等待我、保障我與會官員人身安全，如果這都可以違背，「我們也會強力捍衛我們權利」，林佳龍還進一步說，「因為APEC強調的是共識決，我們台灣不同意的話，它很多聲明也不能通過。」

立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告並備詢，林佳龍也於會前簡短受訪。

對於中國提出「一中原則」條件，林佳龍受訪說，去年APEC在秘魯開會的時候，中國爭取明年的主辦權，曾經以書面承諾「會支持我們台灣平等參與，特別是出席者的安全」。他想，在國際上對於台灣明年參加在深圳舉辦的APEC大會，附加了很多條件，這個都是違反當時的承諾。「我們會捍衛我們的權利，也會協調理念相近國家一起來加以反制」。

林佳龍稍後備詢也說，當時中國申請時，台灣也提出要保障台灣出席者安全，特別是「懲獨22條」，出席者安全如何獲得保障。各國同意台灣關切，逼使中國APEC資深官員魯梅代表發函給所有會員，承諾會平等對待我，並確保我們的安全。今年12月就會展開APEC各層級會議，現在中共又講得那麼明白就是「一中原則」，這個都是外加的。

林佳龍說，去年「我們是爭取到所謂中共一個書面的承諾，是在各國的見證之下，如果白紙黑字它都可以違背，我們也會強力捍衛我們權利，也會跟友我的國家一起來反制。因為APEC強調的是共識決，我們台灣不同意的話，它很多聲明也不能通過。」

對於台灣今年出席韓國慶州APEC會議前，韓方企圖降低接機規格，林佳龍接受民進黨立委陳俊宇質詢時說，代表團在10月27日在出發前夕，才得知韓方將不派中央政府官員接機，因為，他們是透過APEC資深官員跟台灣表達，台灣一方面表示嚴正抗議，並啟動危機處理，透過駐韓代表處、外交部國組司、駐美代表處全力溝通外，也協調友我國家表達堅定立場。

林佳龍說，對方當然一開始有些解釋，因為台灣不是所謂的國家元首，而是領袖代表。但應該平等待我，這是APEC的規定。後來，韓方又說「他們用地方政府接也不是只有我們，也有其他國家非領袖本人到場。我想這個就是矮化我們。所以，再展開危機總動員，最後透過接觸的管道，他們決議讓步，而且指派APEC資深官員會議主席、大使級尹成美主席親自從慶州親赴釜山機場恭迎我們領袖代表林信義資政。」

