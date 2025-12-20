反制5大法官「枉法裁判」 國民黨團：將提譴責案、告發枉法裁判罪

憲法法庭判決記者會於19日舉辦，圖為蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官共同提出的不同意該判決的公開法律意見書（左）以及憲法法庭判決記者會五位大法官的新聞稿版本（右）。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

5位大法官昨違反憲法訴訟法規定，自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲惹議。立法院國民黨團上午表示，將於立院院會對5位大法官正式提譴責案，並「宣告」昨日判決無效，守護中華民國憲法、憲訴法。

國民黨團也表示，針對憲法法庭「枉法裁判」，下周一（22日）將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

國民黨團點名批評，昨天「枉法裁判」的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥破壞憲政法制、玷汙司法公信力。

廣告 廣告

國民黨團表示，提告5位大法官，就是要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻。

國民黨團呼籲，司法體系的公務員與大法官，莫淪為總統賴清德獨裁政權打手，否則最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，葬送一生清譽與前途，得不償失。

國民黨團引述《刑法》第124條「枉法裁判罪」，提醒有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，中華民國司法機關的公務員們，請三思而行。

更多太報報導

5大法官就決定憲訴法修法違憲 國民黨：「五恥」大法官違法開庭

5大法官就決定憲訴法修法違憲 藍委：「信賴數學」簡直無法無天

憲法法庭突襲宣告憲訴法修法違憲 國民黨團：大法官淪袁世凱籌安會