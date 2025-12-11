反助理費修法！跨黨派國會助理要求陳玉珍撤案 連署人數增至284人

國民黨立委陳玉珍推動修法將助理費除罪化，跨黨派國會助理發動連署要求撤案，連署人數來到284人。（圖／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍推動修法將助理費除罪化，引起跨黨派國會助理反彈，且發動連署要求撤案。根據最新統計，截至今天（11日）11時，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署。

連署發起人表示，他們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者，協助立委站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。

連署發起人說，請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著立委、共同打拚的助理們。

連署發起人指出，他們的訴求很簡單，請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，只是這樣而已，別無所求。這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢為立委付出，卻看不到未來的方向。

連署發言人強調，他們深刻明瞭若提案立委們執意通過提案，助理無力更無法去要求立委們停止行使職權，但衷心希望立委們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。



