反助理費除罪化連署破250人！劉書彬罵助理逼撤簽 白營澄清：尊重個人意願

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，引發立法院助理工會強烈反彈，並發起連署要求撤案，截至今（12/10）天已有超過250人支持。據了解，此事在民眾黨團掀起一陣波瀾，立委劉書彬因不滿助理參加連署，因此大罵一頓並要求撤簽，知情人士分析，黨團並未禁止助理連署，也尊重個人意願，劉之所以大動肝火，應該是認為「助理立場=立委立場」，所以下禁令。該人士還透露，黨內立委立場不一，林憶君、陳昭姿、黃珊珊比較開放，導致助理間私下紛紛議論。

由陳玉珍提案的《立法院組織法》修正草案，除了將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引起社會熱議。

立法院國會助理工會就發聲明表態反對，認為這次修法形同立委以廢除公費助理方式自肥，而且弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益，因此明確嚴正反對，應立即停止修法。工會強調，國會改革應持續朝向健全國會制度，推動「國會助理法制化」，加強透明化爭取人民信任。

助理工會更發起連署要求撤案，截至今（12/10）天已有超過250人支持，但此事也引爆不少立委辦公室內部矛盾，據了解，在野部分立委禁止助理連署，甚至要求已經連署的助理撤簽，而其中一人是民眾黨立委劉書彬，知情人士透露，劉得知助理連署反對後大發雷霆，並大罵助理一頓、要求撤簽，該助理只好立刻撤簽。

知情人士表示，立委之間確實有針對修正草案進行討論，黨團也從未下令禁止助理參加連署，推測劉之所以大動肝火，應該是認為「助理立場=立委立場」，擔心自己被標籤，因此出手阻止。該人士透露，這次連署在民眾黨團也掀起波瀾，林憶君、陳昭姿、黃珊珊相對比較開放，其助理也有人連署，但也有辦公室助理指出，雖然立委未下令禁止，但還是不敢簽，因此被其他助理調侃「俗辣」。

針對此事，黨團主任陳智菡澄清，黨團同仁有收到連署信，大家各自充分討論、黨團也尊重助理個人簽署意願。

