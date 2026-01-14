反助理費除罪化遭秋後算帳？劉書彬1助理年前遭不續聘、2助理不滿也離職

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨立委劉書彬再度捲入助理用人爭議。繼先前遭爆出不滿助理連署反對助理費除罪化提案要求撤案、前助理指控霸凌後，如今又被揭露，曾參與連署反對「助理費除罪化」修法提案的助理，在去年底遭到無預警不續聘，另兩名助理也因不滿劉書彬憤而離職，引發外界質疑是否涉及秋後算帳。對此，劉書彬今（14）日出面回應，強調助理換約與人事調整皆屬正常運作，否認相關指控。

劉書彬今日回應，助理人事皆依年度合約處理，不論續聘或不續聘皆、有缺額便延攬新人加入，屬於立委辦公室的「一般常情」。（圖／方炳超攝）

立法院去年底爆發「助理費除罪化」修法風波，起因於國民黨立委陳玉珍《立法院組織法修正草案》試圖將公費助理費改列為補助費，並取消人數與核銷限制，引發外界對「貪污合法化」與助理權益受損的強烈質疑。事件延燒後，近300名跨黨派國會助理發起連署，要求撤回提案，藍白陣營內部也因此出現明顯分歧，最終該案暫緩處理。

當時，劉書彬即被爆出對辦公室助理參與連署表達強烈不滿，甚至要求撤簽。她事後解釋，並非禁止助理表達意見，而是提醒表達意見也要考慮前因後果。

不久後，又有邱姓前助理（現轉任同黨立委張啓楷辦公室）具名指控，稱在劉書彬辦公室期間遭遇長期霸凌與情緒壓迫，形容其管理方式涉及貶低、操控，最終導致身心狀況惡化甚至在自傷後離職。劉書彬當時回應，事件「沒有辦法一時間講清楚」，並表示每個人都有不同的管理風格，否認刻意傷害助理，「我也沒想到這種情形」。

據知新聞爆料，劉書彬辦公室原有兩名助理參與反對修法的連署，其中一人事後被逼撤簽，另一人則堅持立場。該名未撤簽助理，於去年12月下旬無預警接獲不續聘通知，任期至12月31日止，事前未獲按《勞基法》提前10天預告，民眾黨團主任陳智菡、副主任陳思宇在獲悉後，亦介入要求相關程序須依法辦理。

有助理私下轉述，自邱姓前助理事件後，劉書彬便有意調整與其同期進入辦公室的法案助理，並在溝通時直言「我不需要法案」，另有助理懷疑，該次不續聘是否與助理案連署立場有所關聯。另有白委助理透露，早在連署發起之初，由於立委續聘需在12月24日前送往人事處，便已有助理擔心簽署恐影響未來續聘，憂心遭遇「老闆」報復。根據其他白委助理透露，劉書彬已在今年1月份重新找滿了4名法案助理，成為了白委配置最齊全的辦公室。

對於相關質疑及指控，劉書彬今日代表民眾黨團出席立法院全院「彈劾總統案」公聽會，受訪時統一回應，助理人事皆依年度合約處理，不論續聘或不續聘皆、有缺額便延攬新人加入，屬於立委辦公室的「一般常情」，並表示「就這樣子回應，謝謝大家關心」。她也簡短表示，外界關注的霸凌指控「這本來就有在處理了喔！」未再進一步說明。

