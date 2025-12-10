反助理費除罪化！助理連署進度曝光：29間藍白立委辦公室參與

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引發爭議。（資料圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引發爭議，昨日有助理號召連署撤回提案。連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞今（10日）發表共同聲明指出，截至12月10日上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。

連署發起人共同聲明表示，針對陳玉珍提案「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，由國會助理個人所發起之撤案聯署，截至12月10日上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。

聲明指出，本次發起個人連署主因係國會助理工會於5日之臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部之協助與勇敢參與連署的助理們。明日連署發起人將於上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

最後，聲明強調，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。

