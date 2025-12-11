反助理費除罪化！民進黨團聲援連署 藍白僅「她」力挺

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要將助理費除罪化，引發爭議，連部分藍營自家人也挺不下去，截至目前已經有278位跨黨派基層助理連署反對，連署發起人在今天早上，邀請朝野委員一同連署，民進黨團幹事長鍾佳濱也率多名綠委到場連署；而藍白方面，僅民眾黨陳昭姿一人現身簽名力挺。

助理費除罪化爭議持續延燒，助理發起撤案連署邀請朝野委員一同加入，除了已經有278位跨黨派國會助理連署，民進黨團幹事長鍾佳濱，也率多名綠委到場簽名力挺。民進黨團幹事長鍾佳濱：「自肥的立法委員，潛藏有貪汙助理費，意圖的立法委員，居然要修法來毀壞他們的，工作機會他們的未來，我們要呼籲所有的國會助理，我們與你同在。」

原本該列席的立院秘書長周萬來，卻不見人影。（圖／民視新聞）鍾佳濱強調，民進黨團表達全力支持國會助理工作權，反觀國民黨立委們，無人連署，民眾黨八人也只有陳昭姿簽字。立委（民眾）陳昭姿：「不管是哪一位助理，我辦公室的助理都一樣，他當然也有權利，為他自己可能以為，受損的權利發聲，所以我辦公室的每一位同仁，都簽署了這個，助理工會的這個連署單。」

立委（國）翁曉玲：「我個人來講，我會認為說在一些，經費的核銷上面，不用檢附單據這件事情，基本上是我認為比較不妥的地方。」助理們預計在12號集結爭取權益，更將直接拜會陳玉珍，原本該列席的立院秘書長周萬來，卻不見人影。

記者vs.立法院秘書長周萬來：「可以聊一下助理費專報，記者vs.立法院秘書長周萬來，怎麼請假，記者vs.立法院秘書長周萬來，謝謝，記者vs.立法院秘書長周萬來，秘書長請假是為了協商嗎。」立委（民）許智傑：「周萬來秘書長怎麼沒有來，（韓國瑜幫他請假），今天審法案照理講秘書長應該要到，所以我們要公開譴責一下，為什麼不敢c來。」

助理費除罪化爭議燒到立院龍頭，韓國瑜表達立場，任何修法都不該影響基層權益，但陳玉珍說甚麼都不肯撤案，引發自肥罵名。（圖／民視新聞）立法院副秘書長張裕榮vs.立委（民）王義川：「你錢撥給立委統籌運用，全部撥給立委他去統籌運用，他當然就由委員來統籌運用，不是那你沒有請助理，那錢要不要還啦，那就看那個項目有沒有符合，相關的法律規定。」

立委（民）莊瑞雄：「我提醒副祕書長一下，國會助理是我們的立法院的家人，我從早上聽到你的回答到現在，你就沒有把這，國會助理當家人好不好，等一下特別注意一下，你們態度差這麼多。」助理費除罪化爭議燒到立院龍頭，韓國瑜表達立場，任何修法都不該影響基層權益，但陳玉珍說甚麼都不肯撤案，引發自肥罵名，最後受傷的恐怕不只個人。

