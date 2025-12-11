反助理費除罪化！近300助理連署籲撤案 藍白僅陳昭姿簽名響應

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發助理炸鍋，截至目前已經有近300位跨黨派基層助理連署反對，連署發起人在今天早上，邀請朝野委員一同連署，多位綠委到場連署，民眾黨立委陳昭姿也簽名響應，明天助理們打算在立法院大門口集結抗議。

在看板上簽名，國會助理發起撤案連署，邀請朝野委員一同加入，截至11號，已有近300名跨黨派助理連署，綠營也到場簽名力挺。民進黨團幹事長鍾佳濱：「自肥的立法委員，潛藏有貪汙助理費，意圖的立法委員，居然要修法來毀壞他們的，工作機會他們的未來。」

鍾佳濱強調，民進黨團表達全力支持國會助理工作權，反觀國民黨立委們，無人連署，民眾黨八人也只有陳昭姿簽字。立委（眾）陳昭姿：「不管是哪一位助理，我辦公室的助理都一樣，他當然也有權利，為他自己可能以為，受損的權利發聲，所以我辦公室的每一位同仁，都簽署了這個，助理工會的這個連署單。」





截至目前，已有近300位跨黨派立法院基層助理連署反對助理費除罪化修法。（圖／民視新聞）





立委（國）翁曉玲：「坦白說以我個人的立場，裡面有些內容，我也不見得是贊同的，任何一個法案的修正，絕對不會影響到，既有助理的權益，除非是他們認為他們自己，不夠qualify不夠優秀。」國民黨立院黨團總召傅崐萁vs.記者：「總召可以說一下助理費的爭議嗎。」

先前還稱助理費除罪化是進步法案的傅崐萁，這會兒不發一語，同時間司法法制委員會安排修法專案報告，該列席的立院秘書長周萬來也缺席。記者vs.立法院秘書長周萬來：「可以聊一下助理費專報請假嗎，記者vs.立法院秘書長周萬來，謝謝，記者vs.立法院秘書長周萬來，秘書長請假是為了協商嗎。」

立委（民）許智傑vs.立委（民）陳培瑜：「今天周萬來秘書長怎麼沒有來，不敢來韓國瑜幫他請假。」也難怪綠營立委氣炸，因為一旦修法通過，立委助理費恐怕合法流入立委的口袋。立法院副秘書長張裕榮vs.立委（民）王義川：「錢撥給立委統籌運用，全部撥給立委他去統籌運用，他當然就由委員來統籌運用，不是那你沒有請助理，那錢要不要還啦，那就看那個項目有沒有符合，相關的法律規定。」





同時間司法法制委員會安排修法專案報告，該列席的立院秘書長周萬來也缺席。（圖／民視新聞）





立委（民）莊瑞雄：「還是提醒副祕書長一下，國會助理是我們的立法院的家人，我從早上聽到你的回答到現在，你就沒有把這，國會助理當家人。」助理費除罪化草案越燒越旺，國會助理拚自救，將要在12號集結抗議，為自己的權益發聲。

