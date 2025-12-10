反助理費除罪！國會助理明邀立委連署 民進黨團7長將到場聲援

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，他與黨團六長明天將到場聲援，希望與助理們一同捍衛國會尊嚴與助理工作權。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」挨批壓縮國會助理工作權，立院助理們更發起連署，目前已有73位立委辦公室、2個黨團共252位助理參與，且人數持續增加，發起連署的助理們也表示，11日早上將會在立院紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（10）日回應，他與黨團六長明天將到場聲援，希望與助理們一同捍衛國會尊嚴與助理工作權。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞發表聲明，由國會助理個人所發起之撤案聯署，截至12月10日上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。

發起人們表示，本次發起個人連署主因係國會助理工會於上周五(12/5)之臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部之協助與勇敢參與連署的助理們。明日連署發起人將於上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

鍾佳濱稍早透過自錄影片呼籲社會大眾一同關注此議題，不能讓助理的薪資變成立委小金庫。而針對助理們明天發起在立院呼籲立委、助理們連署反對「助理費除罪化」，鍾佳濱指出，他明天會與黨團六長前往聲援，希望與助理們共同捍衛國會尊嚴、國會助理的工作權，以及未來可長可久，公費助理的透明化與制度化。

