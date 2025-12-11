反助理費除罪！民進黨團聲援連署 鍾佳濱：用行動保障國會助理工作權

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，讓許多跨黨派助理不滿，連署要求撤回提案。連署發起人於今（11日）上午8時50分在立法院紅樓3樓邀請朝野委員一同連署，民進黨團幹事長鍾佳濱也率多名綠委到場連署。他表示，非常遺憾國會助理必須挺身而出，民進黨團再次用實際行動證明，全力支持、保障國會助理工作權，支持更健全、更透明的國會制度。

鍾佳濱表示，由國會助理為了捍衛工作權主動發起連署，這些自肥的立委竟然要修法毀壞助理工作機會。國會助理制度是任何民主國家、議會逐漸建立起來，與立法院其他重要常規慣例，包括立法院職權行使法、立法委員行為法、議事規則、國會助理制度等，都是構成國會保障人民權益行使工作的地方，遺憾國會助理必須挺身而出，捍衛工作權。

鍾佳濱指出，民進黨團過去在剛出社會時，很多人都選擇國會助理為第一份工作，現在有機會被人民託付，在此成為立委，我們同樣仰仗國會助理完成我們的義務。今天站出來，不只是聲援，不只是保障國會助理，更重要的是立法院一定是要保障人民權利的地方，立委不能修法侵犯人民工作權益，更遑論立委不能因為自己利益修法，破壞助理權益。

鍾佳濱強調，民進黨團再次用實際行動證明，全力支持、保障國會助理工作權，支持更健全、更透明的國會制度。司法法制委員會要排審工會助理任用法，希望透過正面行動抵抗其他少數貪汙意圖的立委訂出自肥法案。

