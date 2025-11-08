「反向外溢」效應：美國制裁如何催生中俄能源軸心，重繪東北亞地緣版圖？／魯云襄

魯云襄（戰略智庫研究員）

隨著美國加強對俄羅斯能源的制裁，全球液化天然氣（LNG）市場出現新一輪結構性調整。根據 國際能源署（IEA）統計，俄羅斯 LNG 出口量約占全球市場的 8%。表面上，制裁旨在打擊莫斯科的能源收入，然而在實際運作中卻出現「反向外溢效應」，歐洲與日本受限於替代成本上升，而中國大陸則因低價購買俄氣而成為主要受益者。此趨勢不僅改變區域能源流向，確立新的能源地緣輪廓。

根據船舶追蹤機構克卜勒（Kpler）數據，今年以來，中方已接收至少十艘載運俄方「北極2號」項目 LNG 的船舶，主要停靠於廣西北海港。該專案自 2023 年被美國列入制裁名單後，歐美企業全面撤出，貨源陷入滯銷。中方以較低價格接收此批能源，並透過內部管網分配至華南與長三角地區。由於美國尚未對中國大陸採取二級制裁措施，俄氣得以在「有限合規」範圍內持續流入。

廣告 廣告

進入2025年上半年，俄國 LNG 出口整體面臨挑戰，1 – 6 月出口量較前年同期有所波動，受制裁影響而呈現不穩定趨勢；然而，中國大陸進口俄 LNG 的份額持續增長，第一批北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）氣體交付於上半年開始抵達，象徵性意義大於實質供應量。

這一現象首先對東北亞能源安全鏈產生明顯牽動。日本在薩哈林項目仍維持部分持股，但政治壓力迫使其逐步轉向澳洲與中東採購。韓國則擴大自美國的 LNG 進口，相較 2023 年增長約 10%，達到約 5.6 百萬噸。相較之下，俄中能源合作呈現高度穩定，透過陸上管道與北極航線的組合，構築出「大陸穩供」體系；美、日、韓則形成依賴海上運輸的「外延鏈」。

這種分化使東北亞出現明確的能源結構邊界：西側為資源輸出同盟，東側為進口依賴聯盟。台灣雖非直接參與者，但其 LNG 價格及海上運輸安全亦將受此波動間接影響。值得注意的是，2025 年上半年，美國與英國相繼推出新制裁措施，包括針對俄油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油（Lukoil）的措施，以及英國對中國大陸北海終端的制裁，試圖阻斷 Arctic LNG 2 的貿易途徑，但俄中貿易仍未受顯著影響。

其次，中國大陸的角色，正從單純買家轉向區域能源中介者。根據中方海關統計與 IEA 數據，在 2024 年下半年開始部分再出口俄羅斯來源 LNG，以現貨形式轉售南亞與東南亞市場。這種「再液化—轉售」模式並非違規行為，但事實上已使中國大陸在區域能源交易中，取得次級定價權。當俄羅斯為避開制裁而折價出售時，中方能源企業藉由價格差吸收利潤，形成一種合法化的「套利緩衝」。從市場運作觀之，這強化其對周邊國家的能源槓桿，也提升其在供應鏈中的定價主導權。2025年上半年，俄中透過西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）管道協議的推進，進一步鞏固聯盟，但據公開數據顯示，俄國總 LNG 出口 1 – 10 月下降 3.4%，反映制裁的持續壓力。

更長遠的變化在於北極通道的地緣政治化。俄羅斯的北極 LNG 項目與亞馬爾、吉丹等氣田皆依賴北極海航線輸出。隨氣候變化與破冰船技術成熟，北極航道使用期延長，俄中雙方正積極推動以北極航線為主軸的能源走廊。中國大陸自 2018 年提出「冰上絲綢之路」構想後，逐步參與俄北極地區基礎設施投資。若此航道常態化，將顯著縮短歐亞能源運距，降低傳統印太海上航線的壟斷地位。

對日本而言，北極航線一旦成熟，東亞在全球能源貿易中的中轉角色可能被邊緣化。然而，此聯盟亦伴隨風險：中國大陸對俄能源依賴度上升至總進口約 20%，可能放大地緣政治衝突的影響，如南海地區緊張或全球供應鏈斷裂；同時，俄基礎設施不發達，限制其作為中國大陸重大衝突中能源生命線的能力。

綜觀上述三項趨勢，俄中能源聯盟的深化並非短期市場現象，而是制裁推動下的結構重組。中國大陸在此過程中獲得低價能源、形成中介利潤，並在北極戰略布局上取得前置優勢；美日韓雖維持與美國供應鏈的一體化，但代價是能源安全彈性下降與成本上升。這場看似「懲罰俄羅斯」的經濟戰，已然奠定東北亞新的能源地緣版圖，並為區域戰略穩定埋下新的不確定性。

而此現象，亦值得觀察其對能源治理與區域合作機制的後續影響。儘管聯盟帶來益處，但依賴差距（俄國對中國大陸依賴更大）及潛在地緣風險，可能在 2025 年下半年放大，如美國持續施壓中國大陸斷開俄連接，或俄烏衝突持續導致供應中斷。如何在能源安全與地緣穩定之間取得平衡，將成為東北亞政策社群，共同面臨的長期課題。（照片翻攝示意圖）