反向機票怎麼買？ 旅遊達人曝：同航空公司、同平台買最省事

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

怎麼買機票更省錢？機票獵人蓋瑞哥近日在 臉書 分享購買「反向票」的省錢策略，「反向票」是一種購買不同方向的來回機票，藉此降低機票總成本的購票技巧。他以日本航線為例指出，只要票價總額約落在 1 萬元左右，而反向票比一般票便宜約 1000 元，也就是接近 9 折，就已經是值得「直接下手」的好價格。

機票獵人蓋瑞哥近日在臉書分享購買「反向票」的省錢策略，「反向票」是一種購買不同方向的來回機票，藉此降低機票總成本的購票技巧。（示意圖／PIXABAY）

近日，一名網友私訊蓋瑞哥蓋瑞哥表示，自己買了「5月1日高雄－沖繩＋9月28日熊本－高雄」以及「5月5日沖繩－高雄＋9月22日高雄－福岡」的反向機票，比起正向買的話已經省了將近8千，因有碰到連假的關係價差沒有很大，但已心滿意足，並詢問蓋瑞哥這樣子的買法有沒有問題。

對此，蓋瑞哥強調，對於寒暑假出遊的家庭旅客來說，買反向票的價差更明顯。四人同行僅機票價差就能省下一大筆，加上反向票常能避開熱門時間、降低高鐵接駁的花費，等於多賺「四張高鐵票」的價值，相當划算。不過他也提醒，購買反向票並非毫無風險，最重要的原則是四段行程盡量選擇「同一家航空公司」，並且「在同一個平台購買」。

他舉例，如果選擇華航，就四段都買華航；若選擇長榮或星宇，也應維持一致。同時，若是透過官網購買，兩套票都應在官網下單，避免一套在官網、一套在旅遊平台購買，否則日後若需更改行程，溝通成本與額外手續費將大幅增加。

蓋瑞哥表示，按照這些規則不僅能降低改票或取消造成的麻煩，也能確保反向票的省錢效果最大化。他也呼籲，只要掌握價格、航空公司一致性與購買平台這三項要點，就能更安心地享受超值優惠。

