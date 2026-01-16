反向養生！追劇到凌晨、零食不離手 101歲「夜貓奶奶」爆紅長壽關鍵曝

大陸中心／程正邦報導

浙江溫州101歲人瑞姜月琴深夜追劇吃零食，反向養身令人嘖嘖稱奇。（圖/翻攝自揚子晚報）

不早睡早起、不忌口零食，也能活過百歲？在中國浙江溫州市松台街道，有一位被鄰里譽為「寶藏奶奶」的 101 歲高壽長者姜月琴，以一套顛覆傳統養生公式的生活方式在網路爆紅。她不僅熱愛追劇至深夜，零食清單更涵蓋了許多年輕人愛吃的洋芋片與甜點。家人透露，奶奶能維持行動靈活且思緒清晰的關鍵，並非刻意追求健康，而是那份「凡事看得開」的自在心境。

顛覆作息：深夜追劇的「跨世紀夜貓子」

根據《揚子晚報》報導，姜月琴的日常生活節奏與現代年輕人驚人地相似。她是一名資深電視劇愛好者，經常在電視機前流連至凌晨 2 時才上床，隨後在隔日上午 10 時左右自然醒。

這種看似「不健康」的作息，在姜月琴身上卻達到了奇妙的平衡。家人表示，奶奶的睡眠品質極佳，幾乎是倒頭就睡，且醒後精神飽滿。這種「晚睡晚起」的模式已維持多年，反倒讓她的生活充滿樂趣，沒有外界擔心的失眠困擾。

驚人牙口：馬蹄鬆到薯片來者不拒

在飲食習慣上，姜月琴更是一位「零食達人」。最令鄰里嘖嘖稱奇的是，101 歲的她至今仍保有一口健康的真牙，從未鑲過假牙。這讓她在飲食上毫無禁忌，從溫州傳統甜點馬蹄鬆、沙琪瑪、番薯棗，到現代人愛吃的洋芋片，她都能輕鬆咬碎。

雖然姜月琴平時一天僅規律進食兩餐，但「小點心」是她不可或缺的能量來源。若半夜追劇感到飢餓，她也會隨性補充零食，飲食作息完全跳脫了「清淡、規律」的養生教條。

行腳天下：89 歲仍勇登中山陵

姜月琴的生命活力不僅體現於室內，她年輕時曾是一位不折不扣的「旅行玩家」。早在 40 多歲時，她便與丈夫攜手挑戰黃山；80 多歲時，甚至獨自在杭州租屋長住半年，深入感受在地文化。最令後輩佩服的是，她在 89 歲高齡時，依然能靠著自己的雙腿，一步一階地走完南京中山陵那段漫長的台階。

走過中國 20 多座城市的行腳經驗，不僅豐富了她的回憶，也鍛鍊出強健的體魄，為百歲後的長壽奠定了深厚的體力基礎。

秘訣所在：不鑽牛角尖的「快樂哲學」

即便已過期頤之年（百歲），姜月琴依然習慣操持家務，會幫晚輩收納衣物、在餐桌上細心夾菜。面對外界對長壽祕訣的詢問，家人總結出四個字：「心態平和」。

姜月琴平日「不愛生氣、不鑽牛角尖」，對生活中的瑣事總是隨遇而安。這種穩定且正向的心理狀態，被視為她對抗衰老的最強屏障。姜月琴的故事也讓不少網友感嘆：與其嚴格遵守養生教條，不如像奶奶一樣，找回那份對生活的熱忱與自在。

