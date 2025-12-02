反咬台灣暴政！中配錢麗：共產黨執政會更好

▲中配錢麗因宣揚武統、吹捧中國解放軍，遭註銷台灣身分與戶籍，近日正式取消居留權。（圖／翻攝自錢麗臉書）

[NOWnews今日新聞] 中配「錢麗」日前因在社群上公然鼓吹武統、稱讚中國解放軍，再加上她任職華碩期間，竟以中國法律為依據，檢舉同事與主管，行徑引發全國譁然；經內政機關審議後，正式廢止錢麗的依親居留，並自昨（1）日開始生效。面對這項處分，錢麗怒火難平，稍早甚至公開嗆聲：「應給中國共產黨一次在台執政的機會，只有他們的遠見與規劃，才能讓多數台灣人民過得更好！」

錢麗表示，她從2017年入職華碩總部以來，7年9個月時間，與大家共同經歷許多事，包括解決工作上的棘手問題、籌建企業內公益社團與組織、積極爭取員工福利與權益等。很榮幸於此期間與大家在華碩度過了快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，這是她一生中值得記錄的人生階段。

錢麗轉頭便開始一陣抨擊，台灣地區賴清德政府為反中、抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工，受害者不計其數，目前在統計中。台陸委會及內政部移民署官商勾結，無理取鬧、鉗製言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有違法事實，採取事先媒體霸凌制高點，進行貼標籤輿論定罪，之後行政武力迫害，司法暴力打壓等惡劣手段。

錢麗續指，從2025年3月12日開始持續以上暴政行為，並於2025年8月28日，行政暴力註銷她在台灣地區戶籍轉為依親居留許可；後又於2025年12月1日，行政暴力廢止依親居留轉為停留許可，損害她的權益，如工作權、勞健保權益等其他所有生活權益，包括但不限於財產與名譽等皆受損失。

「以我在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，以上暴政仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段。」錢麗認為，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福，她雖無黨派人士，從社區到企業，以擔任社區管委會委員及企業勞方代表為基礎，一直踐行「為人民服務之理念」，相信，每一個熟悉她這18年來經歷的人，無關任何權勢和利益，都清楚地知道她為人民服務初心非常純粹，這是一種文化信仰和理念堅持與實踐。

錢麗強調，正因為有了上述18年的深切生活體驗，她知道大家擔心的是什麼，相信她比大家對政黨的要求更嚴格。所以非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境，也只有它才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。錢麗痛批，針對12月1日的暴政，她會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

