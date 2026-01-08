反問林國成「誰考試不及格」 陳昭姿：我跟柯文哲定的不是2年條款

民眾黨不分區立委「2年條款」期限將屆，黨團多數立委已陸續繳回辭職書，僅陳昭姿尚未繳交，主席黃國昌表示，陳昭姿的部分將由前主席柯文哲另外處理。然而，民眾黨立委林國成昨（8）日指出，考試不及格的人就要留任，這什麼邏輯？對此，陳昭姿今（8）日回應，「誰考試不及格？」她坦言不了解林國成的意思，並強調「我跟柯文哲訂的不是2年條款，我訂的是代孕條款」。

林國成在節目《少康戰情室》質疑，若因個案法案尚未完成就可以延後卸任，可能會影響黨內制度的公平性與一致性。他進一步類比黨內其他立委推動法案的經驗指出，不分區立委中，麥玉珍為推動《新住民法》，多方協調溝通，最終在國民黨支持、民進黨默認下完成立法；張啓楷則為年輕加薪相關法案四處請託，最終也順利通過。

林國成表示，自己推的《勞工保險條例》撥補修法，由於黨團遲未排案，最後在任期倒數3個月，他親自向國民黨團總召傅崐萁請託，隔日即完成排案程序。他說這就像「考試及格的人要卸任，考試不及格的人卻能留任」，這是什麼邏輯？他重申，黨部如何決議，身為黨員都會遵守，但仍呼籲中央黨部在做出最後判斷前，審慎老百姓的觀感。

林國成重申，黨部如何決議，身為黨員都會遵守，但仍呼籲中央黨部在做出最後判斷前，審慎老百姓的觀感。（資料照，顏麟宇攝）

回擊林國成「考試不及格」 陳昭姿不解：這跟考試有關？

針對同黨立委批評「考試不及格留任」一說，陳昭姿受訪表示，她不明白林國成所指的意思，「是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？」基本上自己也不了解對方真正談這個話的意思，也沒有直接跟林國成請教過。

陳昭姿表示，大家都很關心所謂的2年條款，但「我跟柯文哲約定的不是2年條款，約定的就是代孕法案完成，簡單說，我訂的是代孕條款，不是2年條款。」陳昭姿提到，若各界還有疑慮，柯文哲近日會讓大家有所了解，距離2年條款時間還有2、3周，才會期待要趕快努力，盡量跟其他委員一致。陳昭姿強調，她的確跟柯文哲的約定不是用2年作為計算基礎，而是「完成法案」。

