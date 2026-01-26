反土方進農地 環團促中央立專法

內政部日前宣布各縣市農地得以農地改良回填營建剩餘土石方，導致多個環團發起「反對廢土進農地」連署，昨進一步舉辦記者會，揭露農地大量回填廢棄物屢見不鮮，日前至彰化隨機檢查就發現3處違法，甚至被摻雜金屬、塑膠、鋼筋等營建廢棄物，然現行法令罰則僅6萬元，亦缺乏專法管理，呼籲內政部盡速提出已延宕30年的「營建剩餘土石方處理法」，送入立法院審查。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，21日巡視彰化農地回填熱區，就發現3處明顯違法，使用混有磚塊、瓦片、混凝土等不適合農作物土壤的土方回填，甚至摻雜金屬、塑膠、鋼筋、木材等營建廢棄物，並以表層覆土及插植虛弱作物掩飾。

他分析，非法回填氾濫的主因在於違反「農發條例施行細則」，僅會依《區域計畫法》處罰6萬元，若無強力監督，難以連續開罰，遑論要求恢復原狀。在土石方處理費用高漲之際，缺乏流向追蹤及與獲利不成比例的低罰鍰，等於間接鼓勵業者違法去化土方、賺取暴利，且欠缺中央專法，也讓此類問題頻發於偏鄉農地。

林政翰認為，違反「農發條例施行細則」需更嚴謹定義、更符合比例的罰鍰、未恢復原狀的連續處罰，甚至制定上位中央專法，方能改善台灣農地因違法回填持續劣化的嚴重危機。

民眾黨立委陳昭姿也表示，應跳脫利用行政方案管理營建剩餘土石方的狀況，要求內政部盡速預告「營建剩餘土石方處理法」草案，將管理位階提升到法律層級。

內政部科長曾勝鋒回應，經與環境部討論，土石方申報、流向管制、土資廠管理，已納入《廢棄物清理法》修正草案，並設立罰則、停工及停業處分，已於去年5月預告修法，目前正在行政院審議，未來與環境部合作，盡快將草案送入立法院審議。