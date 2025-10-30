反堅尼路改造 華埠居民：恐導致壅塞外溢與商業衝擊

華埠堅尼路改造計畫引爭議，社區當面質疑市府與商改區。(記者劉梓祁╱攝影)

市交通局(DOT)上月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激烈反對；為此，華埠商業改進區(Chinatown BID)29日召開社區會議，聯同交通局收集意見，但兩方均遭居民批評。

按市府說法，這項計畫旨在擴大行人空間、縮短過街距離、改善複雜路口和增加單車道。若方案落實，部分路段的行車空間將縮減至雙車道。當天，反對意見代表陳建閃、于金山、李卓勳和古奇(Edward Cuccia)等人出席抗議。

大華埠民權聯盟合主席、醫生陳建閃指出，華埠餐飲零售與醫療診所密集，日常高度依賴貨運與醫療接送；一旦取消路邊停車與臨停空間，貨車與接送車恐被迫占用行車線作業，實際通行容量將被擠縮為「每向一線」，勢將造成壅塞外溢至荷蘭隧道、曼哈頓大橋及周邊側街，衝擊商業與民生。

陳建閃並質疑，把裝卸作業導向側街並不可行，因側街本已壅塞且空間與轉彎半徑不足以容納大型卡車；工人需推運重貨行走數個街區，將進一步擠占原本就擁擠的人行道，也對側街居民帶來安全與健康風險，更對行動不便者和消防救護造成阻礙。

他希望，市府在談擴寬前應先落實「人行道管理」，包括設置並嚴格執行指定裝卸區與時段管理、規範與整頓違規攤販、維持至少8呎淨空的人行通道；作為替代作法，可在路口增設路緣延伸與中央安全島，以縮短行人過街距離、提升可視性與秩序。

代表交通局的公共空間事務處項目開發與執行主任瓦格納(Dan Wagner)和曼哈頓總長辦公室戰略計畫主任布林(David Breen)回應說，計畫目前「只是提案，不是定案」，因此需要收集社區反饋。瓦格納說，過去30年堅尼路環境惡化，部分原因在於「行人太多、道路太窄、走不動」。

對此，李卓勳則怒斥為對華埠的「精神操弄(gaslighting)」，因堅尼路長期被阻街非法攤販占據，而執法系統卻未能有效管理，從而形成癥結。多位反對者表示，盡管聯邦移民及海關執法局(ICE)上周突襲堅尼路，仿冒品商販現已捲土重來。

此外，有反對者批評華埠商改區「無法代表華埠」，因其行政總監陳作舟8月為「每日新聞」(Daily News)攥文支持拓寬堅尼路。陳作舟表示，此前並未與交通局接洽。他強調，自己曾目睹大量車禍與傷亡事件，尤其是堅尼路上多起涉及長者與亞裔的案例。

他以此指出，交通安全問題不能只局限於人行道寬度的爭論。陳作舟還提到，堅尼路空氣汙染嚴重、哮喘發病率居高不下、夜間照明不足，給長者與行人帶來危險。他呼籲社區把握這次「千載難逢的機會」。

代表華埠的州眾議員李榮恩(Grace Lee)說，「堅尼路的重設計畫忽視了華埠社區居民的日常需求與現實情況。」市議員馬泰(Chris Marte)則表支持，指計畫將緩解交通壅塞與人行瓶頸，提升整體安全。

