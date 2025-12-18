反專制 藍白今提案彈劾賴清德

立法院司法法制委員會18日處理民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇提出臨時提案，表決通過對賴清德總統、行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責，並針對卓榮泰拒絕副署財劃法之失職行為，移請監察院彈劾。（姚志平攝）

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白18日在立法院司法法制委員會共同提出譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，且民眾黨團總召黃國昌預告，將在院會提出彈劾賴清德總統。據了解，藍白2黨今（19）日上午將於議場前聯合舉行記者會，宣布正式提案彈劾賴清德。

卓揆不副署立院三讀通過的法案，引發憲政爭議，身兼民眾黨主席的黃國昌與國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁多日商議下一步該怎麼做；黃國昌昨日於司法法制委員會宣布，將在院會提出彈劾賴清德。

國民黨發言人牛煦庭說，彈劾賴清德確是藍白共同努力方向；藍委吳宗憲表示，任何合法手段都不排除使用，有必要就會做。

國民黨團、民眾黨團昨日晚間發布採訪通知，將於今日上午9時30分共同在議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，與會者為全體藍白立委。

民眾黨昨晚也於臉書發文諷刺，賴清德的「德意志學院院長」當得很開心，完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。

民眾黨指出，黨團將正式在院會對賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明；曾擁有「高達200多天不進台南市議會」紀錄的賴清德，現在成了總統，正在刷新「藐視憲法」的新紀錄，將來會不會又發明什麼違反民主常識的新名詞，反過來主張《立法院職權行使法》違憲？

另外，昨日立院司法法制委員會也通過黃國昌提案，將卓榮泰移送監察院彈劾，及對未出席委員會備質詢的總統府祕書長潘孟安通過譴責案；潘回應，依憲政慣例，府祕書長僅於立院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢，包括陳水扁、馬英九、蔡英文總統時期皆是如此。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，黃國昌提案將卓榮泰移送監察院彈劾「真的是可笑」，《憲法》規定立委本來就可以對行政院長提起不信任投票，黃國昌只是不敢面對倒閣後解散國會、重新改選立委，民眾黨可能團滅，才毫無信心。