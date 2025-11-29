反對中配依親高齡者享健保遭藍批 衛福部長石崇良：我就講真話

衛福部長石崇良說，他是事務官出身，長期以來都是依專業進行評估，是基於實況「講真話」。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨提案修法擬將中國籍配偶取得身分證年限由「6年縮短為4年」，衛福部長石崇良日前提及依親使用健保，須從公平正義審慎思考，遭藍營立委批評「政務官變政治官」。對此石崇良今(29日)受訪時回應，自己是事務官出身，長期以來都是依專業進行評估，是基於實況「講真話」。

國民黨團提案修法縮短陸配取得身分證年限，被綠營質疑恐加重健保負擔，石崇良表態應從公平正義角度審慎看待後，國民黨立委李彥秀批評，衛福部原本是最沒有政治色彩的部會，石崇良本身具醫師與公衛背景，卻加入所謂「造謠攻擊大隊」，以偷換概念、倒果為因的方式，造成社會分裂與對中配家庭的敵意。

廣告 廣告

石崇良今天出席台灣癌症基金會十大抗癌鬥士頒獎典禮，接受媒體聯訪時表示，依現行健保法規定，非中華民國國籍者要加入健保，僅有三種方式，包括在台居住並居留滿6個月、直接受僱、及在台灣出生的新生兒。

石崇良說，從納保權益來看，中配與其他國籍外籍配偶在加保程序上是一致的，不會因入籍年限是4年或6年而有所不同，制度上真正出現差異的是「依親」規定。中國籍配偶取得國籍後，其70歲以上父母可依親來台設籍，滿6個月即可加入健保；但其他國籍外籍配偶的父母，僅能以探親身分來台，無法依親設籍，也就不具備加入健保資格，兩者在規定上並不一致，也就是他所指「公平正義」的重點。

石崇良表示，這樣的差異並非出自健保法，是因為其他法律造成在納保上面的一個不公平的現象。他也強調，健保是全民共同維護，才能長期、穩健發展下去，所有國人都是長期繳納健保，大家應該一起珍惜這個資源。

針對藍委批評，石崇良也表示，謝謝指教，其實他是從事務官上來，長期以來都是按照專業去做各項評估，修法說實在不是衛福部的業務，只是大家提到健保，經比較中國籍、外國籍確實規定有不公平，如果要一致，那大家都應該一致。

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

四川中配來台僅4個月就爽領1萬！一句話惹怒台灣網友

硬起來？藍提擴大中配參選昨付委 內政部公告：明年選舉要具結國籍

阿布達比轉機男獲釋 妻要求外交部無償負擔夫後續費用

