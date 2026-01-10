反對代孕法案...綠委沈伯洋推廣「非血緣收養」：「外包基因延續」只會加劇長輩壓力、壓迫弱勢

近日「人工生殖法」是否納入代理孕母引起激烈爭辯，收養女兒「麻糬」的綠委沈伯洋昨（9）日表示，當他常跟許多在試管治療中努力的朋友分享「非血緣收養」，並非要取代誰的選擇，而是提供另一種思考的可能，「我反對代孕法案，是因為其核心建立在『外包基因延續』的執著，這會加劇長輩壓力、甚至壓迫弱勢。」

「關於生殖的選擇：不是選擇題，是生命題」，沈伯洋昨日在臉書發文表示，他有許多在試管療程中辛苦努力的朋友，經歷無數次取卵與小產，那種身心煎熬與長輩壓力，旁人難以想像。

沈伯洋再說，當他分享「非血緣收養」時，並非要取代誰的選擇，而是提供另一種思考的可能。有趣的是，有些朋友在想開之後，心理壓力減輕，反而試管成功了；有些則開啟了收養的緣分。

沈伯洋直言，這沒有對錯，只有適不適合，「我反對代孕法案，是因為其核心建立在『外包基因延續』的執著，這會加劇長輩壓力、甚至壓迫弱勢」，所以，大家記得不要把壓力，又重新導到努力做人工生殖的家庭上。

沈伯洋並說，有人問他為何公開收養。其實這是在他「從政前」就在做的事，配合勵馨基金會一起推廣正確收養觀念；勵馨的評估極其嚴謹，請大家放心，「我女兒完全知道自己的身世，她是個超棒的孩子。我常覺得，並非我完整了她的生命，而是我沾了她生命的光。」

（圖片來源：三立新聞）

