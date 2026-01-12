「反對代孕當初就不要推性平」！沈政男打臉綠雙標：利他政策被說成人吃人暴行

​民眾黨立委陳昭姿力推的《人工生殖法》修正草案，因代理孕母相關議題掀起論戰，面對綠營「剝削弱勢」、「利益迴避」的質疑，精神科醫師沈政男再度感慨「小而美的利他政策被綠營說成了人吃人暴行」，更批評民進黨如果要反對代理孕母，當初就不要推性平、同婚議題。

沈政男透過臉書指出，針對綠營稱「代理孕母都是窮人」的說法，早有研究指出，代理孕母的動機多出於利他與同理，更不用說英國代理孕母75%家戶所得高過平均水準、美國代理孕母的所得也高於平均水準。沈政男引述英國研究表示，利他代孕已經合法40年的英國，代理孕母家戶所得低於平均水準的只有25%左右，而代理孕母不僅近半數是託孕者的朋友，也從來不認為自己是小孩的父母。

「小而美的利他政策被綠營說成了人吃人暴行」，沈政男直言，以代理孕母的社經階級問題來說，主要該擔心的是，人工生殖與代理生育的花費，而非經濟狀況較為拮据的對象是否會被剝削、被當成生育工具。

沈政男認為，台灣若開放代理孕母，就是少數有需求有意願的人找親友來當代理孕母，代理孕母實現利他願望，託孕父母有了像自己的小孩，小孩多了孕母的關注，「三方都是贏家」；至於綠營提出的利益迴避問題，沈政男也強調，這就是利他事業，根本無利可圖。

「如果民進黨反對代理孕母，當初就不要推性平與同婚」，沈政男痛批，綠營已經用利益迴避的招數來搞壯世代概念，導致台灣在完全沒有做好準備的情況下邁入超高齡社會，如今又把槍口對準代理孕母，「怎麼會搞了半天，才在那邊做半套、打假球」。

