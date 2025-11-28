反對修改國籍法 賴清德喊：熱衷修法的立委要三思

立法院國民黨團擬修訂《國籍法》，規範陸配依法取得台灣戶籍者，其公職參選及任職資格不適用放棄外國國籍規定。對此，總統賴清德今（28）日表示，一旦修法成功只會增加社會對來自大陸新住民的疑慮，對整個台灣社會和諧沒有幫助，還呼籲立法院目前熱衷推動《國籍法》修法的立委要三思。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

賴清德今天受訪指出，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪個族群、來自何方或什麼時候到，只要認同台灣都是這個國家的主人。他表示，身為總統對在台灣數十萬新住民在家裡、工作上或對社會的貢獻都充滿感激，相信國人同胞心情跟他一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都很歡迎。

賴清德舉例，在網路上非常知名、來自韓國的金針菇小姐喜歡台灣也宣傳台灣，最近才拿到居留身份並領到政府發放的1萬元，她非常高興，甚至額外自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能來台旅遊，跟她一樣一起愛台灣，這就是用行動表達對台灣的支持。

賴清德反對國民黨欲修國籍法。（圖／中天新聞）

賴清德強調，台灣是民主的國家也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。他呼籲立法院在討論國籍法的立法委員不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂《國籍法》特別免除來自大陸的新住民對中華民國單一的忠誠責任。

賴清德表示，一旦修法成功只不過是增加社會對來自大陸的新住民增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有幫助。目前在討論國籍法的這些行為跟言論其實都是多餘的、沒有必要的，希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的人士、立法委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步才是共同要去推動。

