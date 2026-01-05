反對公館圓環拆除「以車擋道」 北檢緩起訴、罰繳公庫3.5萬元

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北市公館圓環拆除工程曾掀起爭議，一名蘇姓女子為表達反對立場，去年8月先後以自用小客車及機車，擋住羅斯福路公車專用地下道出入口，影響交通安全。台北地檢署今（5）日依妨害公眾往來安全罪，對蘇女作出緩起訴處分，須向公庫支付新台幣3萬5,000元。

蘇姓女子不滿公館圓環拆除，以自用客車擋道表達抗議，獲北檢緩起訴處分。（圖／蔣萬安臉書）

公館圓環過去因七岔路口設計，被不少民眾批評動線複雜、車流混亂，車禍事故頻傳。台北市政府經研議後，決定於去年9月13日改為正交路口設計，並填平地下公車專用道，但此舉引發部分居民、路權團體及市議員反彈，陸續透過走讀、集會遊行等方式表達不滿，要求停止施工。

蘇女則將自用小客車停放在羅斯福路南往北公車專用地下道入口處，並另將機車停放於北往南地下道入口，藉此表達反對拆除公館圓環的訴求，導致行經地下道的公車必須繞道行駛，後方車流因此壅塞。

北檢調查後，認定蘇女行為構成妨害公眾往來安全罪，決定給予緩起訴處分，期間為1年，並要求其於緩起訴處分確定日起4個月內，向公庫支付新台幣3萬5,000元。

