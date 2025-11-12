反對加勒比海致命緝毒行動 CNN：英國停止與美國分享情報
〔國際新聞中心／綜合報導〕知情人士向美國有線電視新聞網(CNN)透露，英國已停止向美國分享有關加勒比海疑似毒品走私船隻的情報，原因是英方不願成為美方軍事打擊行動的共犯，並認為這些攻擊違反國際法。
報導指出，英國此舉顯示，倫敦與其最親密盟友及情報共享夥伴之間出現重大分歧，也凸顯外界對美國在拉丁美洲地區軍事行動合法性的日益懷疑。
消息人士指出，多年來，英國在加勒比地區擁有多處屬地，並部署情報設施，一直協助美國鎖定疑似運毒船隻，以便美國海岸防衛隊進行攔截行動，通常包括攔停、登船、逮捕船員並查扣毒品。
這些情報一般會傳送到駐佛羅里達的「南方聯合跨部門特遣部隊」(Joint Interagency Task Force South)，該單位由多國代表組成，負責查緝非法毒品貿易。
然而，自美國從9月起開始對這些船隻發動致命攻擊後，英方表達擔憂，認為美方可能利用英國提供的情報，來選定攻擊目標。消息人士指出，英國官員認為，這類迄今已造成至少76人喪生的軍事行動違反國際法，因而在一個多月前暫停情報共享。
聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Türk)上月已表示，這些攻擊行動違反國際法，構成「法外處決」。消息人士稱，英國同意此一判斷。
駐華府的英國大使館與白宮均未回應置評請求。美國戰爭部(國防部)1名官員則對CNN表示，該部「不會談論情報事務」。
在美軍9月開始炸毀船隻之前，打擊非法毒品走私一直是由執法機關與美國海防隊負責。消息人士強調，販毒集團成員與毒品走私者，被視為享有正當法律程序權利的罪犯，這是英方願意協助的範圍。
但川普政府主張，美軍有法律授權可以擊斃涉嫌毒品走私者，因為他們對美國人構成「迫在眉睫的威脅」，屬於與美國處於「武裝衝突」狀態的「敵方戰鬥人員」。
據報導，美國軍方高層也對該行動的合法性表示懷疑。美國南方司令部(SOUTHCOM)司令霍爾西(Adm. Alvin Holsey)，上月在與戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)及參謀首長聯席會議主席凱恩開會提出質疑後，主動請辭。
另1個與美國合作近20年的重要盟友加拿大，也與美軍打擊行動保持距離。消息人士表示，加拿大打算繼續與美國海防隊合作，但已明確告知美方，不希望其情報被用於協助鎖定致命打擊目標。
哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)11日也宣布，已下令國家安全部門暫停與美方共享情報，直到加勒比海襲擊行動停止。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
