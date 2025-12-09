反對助理費修法改統籌運用免核銷 工會揚言拉白布條抗議

照片來源：陳玉珍臉書截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委陳玉珍等人日前提出《立法院組織法》修正草案，擬將公費助理相關費用改為由立委統籌運用並免檢據核銷。此提案引發立法院國會助理工會反彈，工會已決議12日立法院會時，於議場外拉白布條抗議。

草案主要是修正《立法院組織法》中關於立法委員公費助理費用的支給方式，將相關費用改為由立委統籌運用，並明訂這筆費用免檢據核銷。修正草案立刻引發外界對法制與財務監督的疑慮，批評形同為助理費案解套，並質疑等同「除罪化」。

國會助理工會對此修法表達反對，工會認為，廢除現行公費助理制度，一旦改由立委統籌、免核銷，助理將失去制度性保障，勞動權益恐大幅倒退。工會已決議本週五院會召開時，在議場外拉白布條表達訴求。工會不接受國民黨團的「暫緩」處理，而是訴求提案委員「撤案」。

工會並計劃在抗議當日，拜會立法院長韓國瑜及朝野三黨團，希望院長能保證撤案，以確保公費助理制度持續運作。

除了工會公開反對，也傳出藍營助理群組內對此修正案也有不滿的聲音，擔心修法恐讓助理成掩護貪污工具，甚至有參與連署立委辦公室內部盼自家委員撤簽。

「許多人都服務10多年甚至更久，卻在中年之時面臨就業困境，轉職相對困難。」立法院國會助理工會前理事長王忠智特別提到，國會助理中，有一種助理稱為法案助理，出身法政相關科系、無明顯黨派色彩，專為立委工作、撰寫法案，知道所推法案的優缺點，但如此專業的助理，薪資也會遭影響而降低。

王忠智再次強調，他支持台灣不分黨派，一同面對歷史共業，推動修法將立法院公費助理費除罪化，但絕非應該採取如此會讓人有負面觀感的方式。他認為，立法院大可參酌會計法第99-1條立法例，如此一來，不僅能妥善解決「公費助理費」的歷史共業，更能維護立法院全體立法委員的社會清譽及立法院的形象，也能使各位立法委員身邊，協助立委問政的公費助理，得以獲得一點點的保障。

