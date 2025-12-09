反對助理費除罪化修法 陳學聖勸「別動」：想貪永遠貪不完

前立委陳學聖反對助理費除罪化。資料照 翻攝陳學聖臉書



國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發爭議，立法院國會助理工會揚言週五（12日）赴議場外抗議，籲陳玉珍撤案。前立委陳學聖認為，「想貪永遠貪不完」，助理費就是助理費，該筆經費是政府用來提高問政品質、保障助理權益，「民代絕對不要去動，節約一點其實夠用」。

陳學聖昨（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，陳強調，助理費就是助理費，該筆經費是政府用來提高問政品質、保障助理權益，「民代絕對不要去動，節約一點其實夠用」。

針對助理費修法爭議，陳學聖表示，有一些民意代表不管是地方還中央，會因助理費吃上官司，原因在於平時的紅白帖開銷太大了，所以有些民代必須用助理費去補貼，畢竟民代如果沒有自己的事業，要靠那份薪水活下來，真的很辛苦。

陳學聖直言，助理費就是助理費，依法給的費用叫做基本，身為民代就不能去動用助理的權益，那是政府為了要提高民代問政品質，才讓助理費增加。他認為，如果民代有紅白帖的費用，應該是用其他費用，如選舉結餘款、自己成立基金會等，利用別的名目去增加這方面津貼，「絕對不要去動助理費」。

陳學聖舉例，以往他的助理都聘滿，但他的費用不夠，都是用選舉結餘款，在上任後再慢慢的把這些錢花掉。他說，像他在桃園的紅白帖，1個月大概有100個人往生，每個人就要送1對小供品大約800元，1個月基本支出就8萬，1年就要近百萬，非常可怕。

「坦白說，現有的助理費節約一點，其實夠用。」陳學聖說，民代不要打腫臉充胖子，有多少能力就做多少，否則想貪永遠貪不完。他還說，過去他剛到桃園中壢參選時，2010年以前該地選立委都是2億起跳，但他只有2千萬，後來也改變了桃園的選舉生態，還讓很多民代都來感謝他。

