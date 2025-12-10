反對助理費除罪化 助理曝連署進度：29藍白立委辦公室、252助理參與

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案，將修立法院組織法，擬將助理費除罪化，日前就有立委助理發起連署，呼籲撤回提案。連署發起人表示，截至10日上午11時止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞發出聲明，當中指出，本次發起個人連署主因係國會助理工會於上周五（12/5）之臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部之協助與勇敢參與連署的助理們。

聲明表示，明日（12/11）連署發起人將於上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。最後再次強調，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。



