反對助理費除罪化！國會助理納喊陳玉珍撤案

▲「助理費除罪化」引發助理炸鍋，近百名國會助理立院前集結，吶喊要求立委陳玉珍撤案。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍日前拋出「助理費改由立委統籌」修法，引爆跨派國會助理大量反彈，有近300名不黨派國會助理連署反對修法。在陳玉珍表達善意願意溝通後，今（12）日上午9點30分約100名立委助理於立法院大門口集結抗議，大喊要求陳玉珍撤案、陳玉珍出來面對。

立院國會助理工會今日上午在立院大門口前集結表達訴求，助理們高舉「黑箱法案、撤回提案、法制保障、公開透明」布條，要求陳玉珍撤回提案。

民眾黨立委張啟楷也到場聲援，強調他在當記者時就有參與公費助理制度建立，卻遭助理們質疑民眾黨立委劉書彬為何飆罵參與連署的助理，並要求張啟楷表達黨團立場。

針對是否支持助理連署？張啟楷受訪時表示，他都站在這裡，辦公室就是支持，助理要工作保障這沒問題，我們共同努力，他當初當記者，跟李新就是第一任的國會助理工會理事長，他們是結拜兄弟，推動公費助理制度化，這個制度是一定要持續下去的，工作權要受到保障，最重要陳玉珍已經說要溝通。

助理工會成員表達完訴求後，便與陳玉珍進行閉門協商，立法院長韓國瑜也前來致意。

▲國會助理工會成員反對「助理費改由立委統籌」修法，與立委陳玉珍進行閉門協商，立法院長韓國瑜也前來致意。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.12）

