反對助理費除罪化》張啓楷搶佔陳抗C位 助理齊轟：不要兩面手法收割

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理反彈，跨黨派助理今天在立法院大門集結抗議。(記者陳逸寬攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理反彈，跨黨派助理今天在立法院大門集結抗議。不過，未參與撤案連署的民眾黨立委張啓楷無預警現身表達支持，遭現場助理質疑「助理陳抗，立委為何站C位？」，並齊轟「不要兩面手法收割」；張則澄清，「不是反對，大家共同解決」、「好的事情大家一起響應不是收割」。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。目前累計284名跨黨派助理連署呼籲撤案。

跨黨派國會助理今天上午齊聚立法院大門抗議，助理工會理事長、林思銘國會辦公室主任李永誠表示，助理要求很簡單，只是希望維持現有工作制度，陳玉珍昨天釋出善意，稍晚回去會跟她面對面溝通，看怎麼處理。

未連署撤案的張啓楷今天上午突然現身表達支持，表示今天來幫大家加油，他有很特別記憶跟意義，當初公費助理制度，他當記者時都有參與，這幾天有很多很好朋友發聲，今天來強烈支持，國會助理公費制度要繼續下去，期待透過善意溝通化解問題。

據了解，張啓楷是少數對助理連署下禁令的立委，直至昨日才有辦公室助理進行撤案連署。因此在張啓楷談話時，引起現場一陣噓聲，現場助理在其背後紛紛質疑「助理陳抗，立委為何站C位？」並齊轟「不要兩面手法收割」，「請張啓楷承諾撤回提案」。

面對記者提問質疑未何未進行連署支持撤案，張啓楷表示，「我到這裡就是表達最大的支持」、「好的事情大家一起響應不是收割」。至於是否反對陳玉珍提案？張說，他不是反對，陳玉珍說等等會溝通，大家共同解決，他當初當記者，已故議員李新是首任國會助理工會理事長，他們是結拜兄弟，推動公費助理制度化，這制度一定要持續下去。

未參與撤案連署的民眾黨立委張啓楷無預警現身表達支持，遭現場助理質疑「助理陳抗，立委為何站C位？」並齊轟「不要兩面手法收割」。(記者陳逸寬攝)

