反對助理費除罪化》75辦公室、252助理完成連署 明邀朝野立委連署

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」。(記者劉信德攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案，截至今天上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團參與連署；連署發起人也邀請朝野立委明天上午8時50分在紅樓3樓共同連署表達立場。

一名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。

廣告 廣告

連署發起人今天透過聲明表示，針對本次陳玉珍提案「立法院組織法第32條、第33條及第35條文修正草案」，由國會助理個人所發起的撤案聯署，截至今天上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。

聲明指出，本次發起個人連署主因，是國會助理工會於上週五的臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反映眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部的協助與勇敢參與連署的助理們。

聲明提到，連署發起人將於上午8時50分在紅樓3樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

幕後》逾200國會助理連署反助理費除罪化 部分綠營助理撤簽、拒簽原因曝

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

「助理費除罪化」引爆藍營多重雪崩！粉專：恐面臨政黨重新洗牌

