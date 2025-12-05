反對台中豐原設儲能場 翁社里百人怒吼：別讓火藥庫變鄰居

豐原反儲能自救會5日率上百民眾前往台中市政府廣場陳情，堅決反對盛日能源公司在豐原區豐年路興建大型儲能場。（馮惠宜攝）

盛日能源公司計畫在台中市豐原區豐年路興建大型儲能場，當地翁社里居民憂心爆炸、毒氣與火災威脅生命財產，也堅決反對。豐原反儲能自救會5日率上百民眾前往台中市政府廣場陳情，堅決反對在人口密集區設置這類「嫌惡設施」。台中市經發局回應，核准權在中央，該案符合分區使用，也呼籲業者應多與民眾溝通。

翁社里社區發展協會理事長張金池表示，儲能場一旦發生火災或爆炸，火勢將難以撲滅、只能任其「自然燃燒」，屆時產生的濃煙、毒氣及液體恐將飄散至整個社區，嚴重威脅生命安全。里民更擔憂房價下跌、設施處於無人管理的狀態，痛批：「儲能場蓋好後，我們的命運誰來負責？」

豐原反儲能自救會會長張文忠表示，他們直到今年6月發現廠商開始整地動工後才得知此事，直言過去「被蒙在鼓裡」。居民憤怒質疑中央政府在核准選址時，是否曾實地勘查該處是「有住人的社區」？張金池強調，絕不能接受這種「潛在的火藥庫」設在住家旁，市政府應傾聽居民心聲，並促使廠商撤案。

面對居民的激烈抗議，負責興建的盛日能源公司（隸屬森崴集團）強調，儲能場選址位於「甲種工業用地」，一切申請及用地皆合法合規，是配合國家電網調度所需。

台中市經發局回應，儲能場設於工業區內，符合分區使用原則，並強調，儲能設施的核准程序、產品安全規範皆屬於中央管理範疇。經發局長張峯源強調，理解民眾的擔憂，但呼籲業者應多跟民眾溝通，並提醒：「若業者選擇在人口密集區設施設置，則應考量與民眾溝通的成本。」

