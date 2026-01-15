反對單方面改變現狀 日菲簽署軍事後勤協議
（德國之聲中文網）菲律賓外長拉扎羅本周四與到訪的日本外相茂木敏充簽署了一項軍事後勤支援協議，允許兩國軍隊交換後勤支援、物資和服務，包括互相補給糧食、燃料、彈藥等物資。
在馬尼拉舉行的聯合記者會上，茂木敏充表示，新的《物資與勞務相互支援協議》表明兩國安全合作正在“迅速擴大”。他表示，“在地區戰略環境日益嚴峻的背景下，基於法治的‘自由開放的印太’愈發重要。為此，菲律賓是不可或缺的存在。”他還補充說，日本官方安全援助計劃也將首次為菲律賓的基礎設施建設提供資金。這筆600萬美元的資金將用於為菲律賓建造船塢和硬殼充氣艇下水滑道，以提升菲海軍的能力。自2023年以來，日本在該計劃框架下已向菲律賓提供價值超過2000萬美元的援助。
茂木敏充還表示，“（美國）國務卿和我確認了在日益嚴峻的戰略環境下，日菲美三邊合作的重要性。”日本和菲律賓被視為美國在亞洲最重要的盟友。
拉扎羅在聯合記者會上強調，日本是菲律賓重要的戰略伙伴，雙方重申兩國致力於維護基於規則的國際秩序，尤其是在南中國海問題上。她說：“我們都認識到促進法治的重要性，包括航行和飛行自由，尤其是在南中國海地區。”
日本支持海牙常設仲裁法院2016年的裁決。該裁決駁回了中國長期堅持的在“九段線”內對南海海域和島礁擁有的歷史權利，裁定中國在南中國海某些海域的活動侵犯了菲律賓的主權，但北京方面拒絕接受這一裁決，認為其“非法、無效”。
日菲去年簽署裡程碑意義的軍事協議
近年來，東京和馬尼拉的軍事關系顯著深化。日本一直是馬尼拉在南中國海巡邏艇和海上監視系統現代化改造的主要資助方，向菲律賓提供了巡邏艇和防空雷達。2027-2028年間，菲律賓還將從日本獲得5艘多用途快速反應艇。日本還經常與菲律賓在南中國海舉行雙邊和多邊海上演習，去年派出一支分遣隊參加了美菲聯合舉行的年度“肩並肩”聯合軍事演習。去年9月，菲日兩國之間一項具有裡程碑意義的《互惠准入協議》生效。該協議旨在簡化日本自衛隊與菲律賓軍隊相互派遣部隊的程序，為在彼此領土上進行聯合訓練、行動和後勤協調建立了法律框架。
構築更緊密的嚇阻網絡
茂木敏充此次訪問正值菲律賓接任2026年東盟輪值主席國之際。與此同時，台灣海峽局勢也日益緊張。日本警告稱，台灣周邊地區的和平與穩定對全球安全至關重要。日本首相高市早苗去年11月關於中國若對台灣使用武力，可能構成日本的“存亡危機事態”的言論引發了北京的強烈反彈，包括新近頒布對兩用物項出口日本的禁令。
菲律賓位於所謂太平洋第一島鏈的關鍵位置，能有效控制連接太平洋與南中國海的關鍵航道。菲律賓北隔巴士海峽與台灣相望，而巴士海峽也是美軍航艦進入南中國海的必經之路。菲律賓北部的巴坦島距台灣僅142公裡。去年，菲律賓在該島啟用了一個新軍事基地。台灣自由時報發文寫道，日菲新的協議被分析人士解讀為“美日菲三國正尋求在東海與南海，構築更緊密的嚇阻網絡。”
（法新社等）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
