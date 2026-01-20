反對器官買賣隔天過世！火雲邪神梁小龍「最後身影曝」 鄰居：很有精神

娛樂中心／綜合報導

香港資深武打影星梁小龍因電影《功夫》中「火雲邪神」一角廣為人知，家屬證實他於本月14日因心臟衰竭離世，享壽75歲，消息曝光後震驚各界。由於梁小龍在離世前一天仍透過社群影片為打擊拐賣兒童與器官販賣發聲，時間點過於接近，引發部分網友揣測與討論。

梁小龍13日曾拍攝影片表示：「如果你們的孩子還沒找到，我非常願意幫你們公布尋子信息，希望天下無拐。」影片中他精神狀態良好，步伐穩健、語氣清晰，獲得不少網友轉發支持。未料隔日即傳出他因心臟衰竭離世，消息讓粉絲難以接受。

梁小龍最後身影曝光。（圖／翻攝自微博）

有Threads網友發文表示：「太蹊蹺了！上星期我還看到梁小龍老師直播，精神抖擻，中氣十足。」並指出他在離世前仍多次呼籲嚴懲拐賣兒童與傷害兒童的犯罪行為，「影片裡他健步如飛，隔天卻離世，真的讓人很震驚。」

另有自稱梁小龍鄰居的網友貼出照片透露，前幾天還看到梁小龍在樓下清洗電動車，「精神很好，也常在公園遛狗，看起來非常健康，對他的離世真的無法相信。」相關貼文引起大量轉發與討論，但目前並無任何證據顯示其死因與相關言論有關。

