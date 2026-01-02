反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立 要求撤案

反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟召集人等共同簽署。(圖：埔里鎮公所提供)

針對允捷事業股份有限公司申請於南投縣埔里鎮麒麟里水源頭設置一般及事業廢棄物掩埋場一案，關心水源安全、環境永續與地方未來的埔里居民、公民團體與公共社群，二日上午九點三十分，在埔里鎮天仙宮舉行「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立宣示記者會」，正式對外宣告跨社群公民平台的成立，凝聚地方反對共識。

本次大聯盟由二十一位地方仕紳、專業人士與公共組織代表共同擔任召集人，並已串聯三十多個埔里在地民間社團、村里、醫療、教育與環保組織共同參與，展現埔里社會對於水源保護與環境風險的高度共識。

大聯盟指出，自十二月二十一日啟動公民討論會與連署行動以來，短短十二天內即累積超過2萬份反對連署書，展現埔里社會對於在水源頭設置廢棄物掩埋場的高度疑慮與明確反對立場。

另允捷公司擬於南港溪上游水源區設置的一般廢棄物及事業廢棄物掩埋場，預計掩埋焚化爐飛灰固化物及其他事業廢棄物，場址緊鄰埔里盆地地下水系統。

該開發案不僅涉及單一場址問題，更牽動埔里居民賴以為生的飲用水、農業灌溉水與整體流域生態安全，一旦發生污染，恐造成長期且不可逆的環境衝擊。

多位共同召集人在記者會中輪流發言表示，設置之場址位處重要水源涵養區，地下水是全鎮幾乎唯一的飲用水來源，在水源頭設置高風險廢棄物掩埋設施，無論在科學風險、公共利益或世代正義層面，都難以被社會接受。業者宣稱防滲設計可達「零滲漏」，亦未能提出符合長期地質變動、地震與極端氣候條件下的科學保證。

大聯盟強調，此案影響範圍不僅限於埔里鎮麒麟里、水頭里、珠格里，也波及仁愛鄉中正村、魚池鄉共和村等，甚至影響下游流域與更廣泛的幾百萬人的民生用水安全與食安問題，攸關的是整個大埔里地區乃至後代子孫的生活環境。

縣議員陳宜君嚴厲抨擊，開發單位提交的環評說明書極其敷衍，內容竟然出現「一年三百六十五天，報告卻寫三百八十天」的荒謬錯誤；文中的現況調查皆引用一0八、一0九年的舊資料，完全沒有進行現地調查，顯示業者對地方環境與居民健康的冷漠與無視！

縣議員潘一全、蘇昱誠、陳宜君，前議員王彩雲、黃志學與兩位議員助理皆憂心表示，掩埋場設置於上游，地下滲漏具「隱蔽性」，民眾往往要等到河川、茭白筍受污染或身體出問題後才會驚覺。這種對環境、健康皆「不可逆」的開發案，民意代表一致堅決反對！

記者會中，大聯盟也正式提出兩項核心訴求：

一、反對在水源頭設置任何事業廢棄物掩埋場，要求開發單位立即撤回「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請。

二、要求南投縣政府尊重民意，在環境影響說明書資料未臻完整前，停止審查或直接駁回本案。

現場並進行「反對設置掩埋場」共同聲明與大型看板簽署行動，由共同召集人與出席民眾一同簽名，象徵地方社會的集體立場，並呼籲更多居民加入連署。

大聯盟指出，未來將持續推動系列行動，包括粉絲專頁資訊公告、各里說明會、連署站點擴增，以及於1月4日環境影響評估審查會當天進行場外公民行動與記者說明，確保地方聲音能被充分納入決策過程。

大聯盟最後強調，此次行動不分政黨、不涉藍綠對立，而是一場關乎水源安全、農業命脈與世代責任的公民行動，呼籲社會各界共同站出來，拒絕讓「好山、好水、好生活」成為後代必須承擔的歷史共業。