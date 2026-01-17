反對就加關稅？川普誓言「一定得到」格陵蘭！歐洲加派兵力、美法院審關稅合法性

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國總統川普近日再度拋出爭議言論，強調「一定要得到格陵蘭」，並稱此舉攸關美國國家安全；他同時放話，正考慮對反對相關主張的國家加徵新一輪關稅。相關言論一出，立即引發歐洲與北約盟國關注，也讓格陵蘭議題再度升溫。

美國總統川普近日再度拋出爭議言論，強調「一定要得到格陵蘭」，並稱此舉攸關美國國家安全。（示意圖／Unsplash）

根據CNN報導，川普在一場醫療保健活動中回顧過去以關稅手段，迫使其他國家配合調降美國藥價的經驗，並直言同樣策略也可能用於格陵蘭議題。儘管川普強調格陵蘭具高度戰略價值，但《CNN》民調顯示，美國國內僅約 25% 民眾支持取得格陵蘭，多數輿論仍持保留態度。

面對美方強硬表態，丹麥政府隨即表示，任何涉及格陵蘭的軍事行動，都可能影響北約整體安全，並宣布擴大當地軍事部署。外電指出，法國、德國、荷蘭、芬蘭、挪威與瑞典等北約盟國，也將派員參與相關任務與演訓；加拿大與法國則預計在格陵蘭首都努克設立領事館，強化外交與安全布局。

另一方面，川普大動作運用關稅政策，也在國內面臨挑戰。美國最高法院已受理相關案件，將審查其大規模課徵關稅是否具備法律依據，結果恐影響未來美國是否能持續將關稅作為外交與國安工具。

