反對廚餘養豬 豬農擬12月4日抗議

傳農業部有意重新開放廚餘養豬，引發養豬協會不滿，不排除12月4日號召豬農北上抗議，不過屏東縣黑豬飼養畜牧協會認為，無配套措施就全面禁止沒有比較好。（謝佳潾攝）

非洲豬瘟引發廚餘養豬爭議，目前政府雖仍禁止，但傳出農業部有意重新開放而引發養豬協會不滿，不排除12月4日號召豬農北上抗議。不過屏東縣黑豬飼養畜牧協會認為，無配套措施就全面禁止廚餘餵豬，並不會比較好，且遵守SOP的廚餘養豬戶沒有錯。行政院院會13日將討論豬瘟防疫措施、產銷調節及廚餘去化等民生議題。

據悉，台灣每日可產出約2000公噸廚餘，家戶廚餘約1300公噸、事業廚餘約700公噸，其中約6成透過餵豬消耗，其餘分別由堆肥、生質能、黑水虻、焚化與掩埋處理，以餵豬為最主要去化手段。

非洲豬瘟疫情爆發後，農業部第一時間公告禁止廚餘餵豬，另與環境部積極針對「廚餘餵養解禁三前提」討論，盼能及早恢復餵養，但養豬協會強烈反對重新開放廚餘養豬，不排除號召豬農北上抗議。

中華民國養豬協會理事長潘連周指出，全台9成以上養豬戶反對廚餘餵豬，甚至連「廚餘養豬戶」都反對重啟，政府應提出更完善的輔導轉型政策，讓廚餘餵豬成為歷史，已有豬農報名要抗議，人數仍在統計中，可見大家很不開心。

不過，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源質疑，沒有配套措施即全面禁止廚餘餵豬，真的會比較好嗎？他指出，廚餘養豬戶雖僅占6、7％，卻處理全台60％的廚餘，若真的全部禁止廚餘養豬，難保不會發生亂倒、亂埋狀況，對環境的傷害恐怕更大。

方志源強調，黑豬與白豬飼養方式不同，全面禁止廚餘養豬將打擊台灣純種黑豬產業，且此次非洲豬瘟是因豬場不遵守規定、台中市政府未落實稽查而起，不該因個案而抹黑所有廚餘養豬戶，強調「遵守SOP、用安全廚餘的養豬戶沒有錯」。