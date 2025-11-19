反對廢除校事會議 家長團體籲：縣市初審、建分流機制

國教行動聯盟等家長團體聯合召開記者會，呼籲校事會議建立分流機制。國教盟提供



「校事會議」機制遭批引起濫訴，部份教師團體並呼籲廢除，對此家長聯盟今(11/19）日聯合召開記者會，指出從實際數據來看並未出現上述情況，但現行機制將重大、輕微案件混在同一程序處理，呼籲建立分流制度，由縣市初步審查事件是否違背事實，再回歸由學校調查。

處理不適任教師的校事會議機制，近來頻頻引發教師團體「濫訴」批評，被批影響教學士氣及教師任教意願，教育部近期也針對爭議啟動修法，不過，兩大家長團體國教行動聯盟（下稱：國教盟）與全國家長團體聯盟（下稱：全家盟）今日共同召開記者會，呼籲不應輕言廢除或弱化校事會議，應該建立前端分流機制。

家長團體指出，國家人權委員會的委託研究結果顯示，對於校園師對生暴力案件，在106–108學年度修法新增校事會議前，年平均約900件案件啟動調查，修法後的109-111學年度，則年平均約750件啟動調查。

國教盟理事長王瀚陽表示，可以看到修法前後，每年啟動調查的案件量大致落在700至900件之間，「是同一個量級」，沒有因將師對生霸凌納入而出現幾倍暴增，與其說是濫訴，更合理的理解，是制度開始被真正啟動與運用，且新制上路後，調查後不成案的比例為50%，顯示需要檢討的是前端分流與協調機制，目前小、大案件混在同一套程序處理，造成現場負擔與誤解

家長團體聯合呼籲，校事會議應聚焦處理《教師法》規定之重大案件，建立明確分流與檢核機制，目前校事會議召開與否是由學校決定，應該提升至縣市等級，讓縣市初步審查事件是否違背事實，再回歸由學校調查，同時一般管理或輕微違失，應回歸考核、輔導、性平或校安等既有管道處理。

家長團體也強調，教育部應公布進入校事會議的明確門檻，並落實除明顯重大瑕疵外不應重複調查，也應建置協調與濾訴機制，在受理前先行判斷案件是否屬於誤解、溝通不良等情況，並啟動親師溝通與輔導，再者也須明文規定匿名檢舉不予受理、具名檢舉可採保密身分保護，並要求統一紀錄、回覆與追蹤機制，讓家長知道案件去向，也避免「有案無回應」造成不信任。

