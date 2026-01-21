反對彈劾賴清德！鍾佳濱嗆打假球 沈伯洋批「藍白不能接受台灣好」

立法院全院委員會舉行總統賴清德彈劾案審查會，民進黨立委沈伯洋發言。翻攝國會頻道。



立法院全院委員會今（1/21）天舉行總統賴清德彈劾案審查會，民進黨立委鍾佳濱批評，彈劾案根本是「全中華民國最大的假球案」；民進黨立委沈伯洋則認為，在台灣憲政體制設計裡面，彈劾是法律責任、罷免是政治責任，但藍白要彈劾賴清德的理由是「台積電表現得好」、「關稅談得好」，代表藍白不接受台灣好，「任何對台灣好的事情，那就是對他們不利的事情！」

鍾佳濱表示，藍白準備在全國舉辦彈劾案巡迴說明會，「但國民黨不要傻傻的」，說明會是讓民眾黨縣市長參選人暖身，搶國民黨現任縣市長席次，「你還傻傻的幫他辦巡迴舞台啊！這個是根本打假球！」

鍾佳濱指出，這段時間國會空轉，延會一個月也沒有審預算，等到民意反彈、上班族通勤族抗議、地方政府沒有錢支應民生必要計畫，藍白才讓718億先行動支，但今年度預算規模是3.3兆，藍白只同意2.4%，「全國的人民，藍白在耽誤我們今年的總預算，砍了98%啊！」

鍾佳濱提到，黃國昌日前赴美，回來繼續反對國防特別條例，說要提自己版本，結果發生前幾天跑去國防外交委員會偷資料，「自己偷看別人答案 ，還說要出考題」，這根本是「全中華民國最大的假球案」。

沈伯洋批藍白「不能接受台灣好」

沈伯洋在發言時表示，藍白一直不肯面對總統、立法院擁有同樣民意基礎，都是人民一票一票選出來，憲法法庭在2024年講得非常清楚——總統、立法院兩者沒有從屬關係，雙方都是民意代表，沒有誰大誰小的問題，但立法院今天就是要毀壞這個默契，要把行政院壓在地上摩擦，幹掉監察院幹掉，把自己變檢察官、變大法官、變國防部，一切變成立法院說了算。

沈伯洋指出，在台灣憲政體制設計裡面，彈劾是法律責任、罷免是政治責任，但藍白提出的理由卻是「為什麼台積電最近表現那麼好？台積電表現得好，所以要叫總統來這邊受審！」他認為，台積電在全世界佈局、投資，結果股票一直往上漲，讓藍白看不下去，藍白不接受台灣好，「任何對台灣好的事情，那就是對他們不利的事情，台積電表現太好了，完蛋了！」

沈伯洋表示，藍白也不滿台美關稅談判結果，「立法院覺得說，關稅談得好，顏面往哪裡擺啊？因為他們認為立法院最大啊！什麼事情都應該是傅崐萁、黃國昌去談才對啊！怎麼會是我們的沈麗君跟楊珍妮去談呢？所以要請總統叫過來問話。」

「這是哪門子的民主啊？這是哪門子的憲政制度啊？」沈伯洋大聲疾呼，批評藍白不審預算，卻準備做壞事，讓紅媒直接回歸、讓救國團、婦聯會直接回來，把特定的利益輸送給特定族群，這些法案目前都躺在立法院等著三讀，「他們在忙這些事情，然後順便再用彈劾案做政治表演！」

