反對彰化縣府籌建火葬場，芳苑鄉民提告

（圖說）自救會村民在地檢署外揮旗宣示反建火葬場決心。（照片記者周為政攝）

彰化縣為全台唯一無火葬場的縣市，縣府乃選定西南角的芳苑鄉籌建俗稱火葬場的「彰化生命園區」，但遭芳苑鄉和隔鄰的二林居民強烈反對，擔心影響村民和孩子健康，污染環境和稻米種植，去年10月組自救會抗爭，今（18）日出動百餘名村民搭乘遊覽車到彰化地檢署申告提出評估報告的建築師事務所和縣府承辦人偽造文書，自救會說，鄉長從未同意興建火葬場，但評估報告卻說鄉長同意，請檢察官主持公道，維護村民健康。

針對自救會抗爭和控告，縣府民政處回應表示，彰化縣火化場基地篩選原則，係以一元化生命園區，供「殮、殯、奠、祭、火化、安奉」需求，考量區域環境、基地條件、開發規模和地方民意等條件，綜合評估擇定現址殯葬用地辦理，過程皆符合相關法令規定。

縣府說，自救會刑事提告無非是村民為反對火葬場設立的策略，縣府不予置評，但希望村民要用科學、理性態度面對火化場對現代城市長遠發展的重要性和相關規劃設計，而不是用濫訴手段干擾行政程序，浪費司法資源。

百餘名自救會村民持旗幟，由反火葬場協會理事長陳光輝、副總幹事林麗美、芳苑鄉代陳美慧等人陪同前往彰化地檢署按鈴提告，村民在地檢署外宣示反對興建火葬場決心，認選址評估報告和縣府人員有違反刑法「使公務員登載不實」偽造文書罪之嫌，隨後由八名代表進入地檢署按鈴申告，由檢方受理偵辦。

告發狀指出，縣府委託建築師事務所辦理火化場選址評估報告，明知鄉長從未同意設置火化場，但仍記載「鄉長表示配合火化場設置」等不實內容，讓芳苑鄉地點獲較高評價，進而被縣府列為優先開發地點。

訴狀說，縣府依報告在對議會提出的火化場開發計畫專案報告中，將虛偽事項登載，經議會記錄留存，足證事務所行為具備「明知不實」和「意圖使公務員登載不實事項」犯意，符合刑法第214條罪嫌。